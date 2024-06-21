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Как повлияет на рубль смягчение требований об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Правительство России смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог с 80% до 60%. Как это повлияет на курс рубля, рассказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Источник: Reuters

«Решение правительства в целом “читалось”, оно не стало сюрпризом», — говорит эксперт.

По его мнению, смягчение требований об обязательной продаже валютной выручки позволит приблизить курс рубля к более низким экономически обоснованным уровням.

«Юань краткосрочно может подойти поближе к 13, а доллар (по индикаторам срочного рынка) — в направлении 90», — предполагает аналитик.

Вместе с тем, более серьезное восстановление инвалют краткосрочно маловероятно. Поскольку приближается налоговый период (пик 28 июня), а цены на нефть в последнее время держатся на достаточно комфортных уровнях.

Кроме того, из-за санкционного давления могут сохраняться проблемы в расчетах за импорт, вследствие чего спрос на иностранные деньги нестабилен.

«В перспективе июля-августа плавное ослабление рубля может продолжиться», — подытожил Денис Буйволов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева