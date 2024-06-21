Как повлияет на рубль смягчение требований об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

«Решение правительства в целом “читалось”, оно не стало сюрпризом», — говорит эксперт.
По его мнению, смягчение требований об обязательной продаже валютной выручки позволит приблизить курс рубля к более низким экономически обоснованным уровням.
«Юань краткосрочно может подойти поближе к 13, а доллар (по индикаторам срочного рынка) — в направлении 90», — предполагает аналитик.
Вместе с тем, более серьезное восстановление инвалют краткосрочно маловероятно. Поскольку приближается налоговый период (пик 28 июня), а цены на нефть в последнее время держатся на достаточно комфортных уровнях.
Кроме того, из-за санкционного давления могут сохраняться проблемы в расчетах за импорт, вследствие чего спрос на иностранные деньги нестабилен.
«В перспективе июля-августа плавное ослабление рубля может продолжиться», — подытожил Денис Буйволов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева