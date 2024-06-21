Индекс РТС за минуту потерял 3% после публикации официального курса доллара

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Индекс РТС в течение минуты снизился на 3% после того, как Банк России повысил официальные курсы доллара и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 17:30 мск, индекс РТС перешел от незначительного к уверенному снижению на 3,01% — с 1 150,13 пункта до 1 117,1 пункта. К 17:41 мск индекс РТС ускорил снижение и находился на уровне 1 115,67 пункта (-3,15%).
Причиной волатильности служит обновление индикативного курса рубля. Как сообщалось ранее на сайте Мосбиржи, индикативный курс для расчета индекса обновляется ежедневно не ранее 17:00 мск после публикации официальных курсов валют Банка России на следующий день.
Банк России установил на
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.