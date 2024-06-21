Индекс РТС за минуту потерял 3% после публикации официального курса доллара

По данным на 17:30 мск, индекс РТС перешел от незначительного к уверенному снижению на 3,01% — с 1 150,13 пункта до 1 117,1 пункта. К 17:41 мск индекс РТС ускорил снижение и находился на уровне 1 115,67 пункта (-3,15%).