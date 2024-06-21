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Индекс РТС за минуту потерял 3% после публикации официального курса доллара

К 17:41 мск индекс находился на уровне 1 115,67 пункта.

Источник: Freepik

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Индекс РТС в течение минуты снизился на 3% после того, как Банк России повысил официальные курсы доллара и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 17:30 мск, индекс РТС перешел от незначительного к уверенному снижению на 3,01% — с 1 150,13 пункта до 1 117,1 пункта. К 17:41 мск индекс РТС ускорил снижение и находился на уровне 1 115,67 пункта (-3,15%).

Причиной волатильности служит обновление индикативного курса рубля. Как сообщалось ранее на сайте Мосбиржи, индикативный курс для расчета индекса обновляется ежедневно не ранее 17:00 мск после публикации официальных курсов валют Банка России на следующий день.

Банк России установил на 22—24 июня 2024 года официальный курс доллара на уровне 87,9595 рубля, что на 2 рубля 54 копеек выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 2 рубля 81 копеек, до 94,2606 рубля. Официальный курс юаня повышен на 53 копеек, до 12,0455 рубля.

ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.