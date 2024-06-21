ЕРАИ в ряд: Юлия Юрасова о перипетиях в российском геймдеве

Помимо предложенных в документе мер социальной поддержки пострадавшим правительству РФ рекомендовали разработать меры экспертизы видеоигр, направленных на формирование «девиантного поведения» у детей и молодежи, а также механизмы по блокировке таких игр. ЦБ рекомендовано ограничить покупки донатов в онлайн-играх, владельцы которых перечисляют деньги ВСУ. В качестве примера авторы доклада привели World of Tanks: «в нее играют 140 тыс. граждан РФ, и в основном несовершеннолетние», а разработчики игры допускают донаты в адрес недружественных стран.
Предложения комиссии во многом похожи на поручения президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с главой исполнительного комитета Федерации бокса Умаром Кремлевым в октябре 2023 года. Последний хотел все видеоигровые трансакции (покупки в Steam или PlayStation Store) проводить через единый центр учета перевода ставок. В итоге президент поручил привлечь государственную публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ, на рынке ее считают близкой Умару Кремлеву) к мониторингу денежных переводов иностранных разработчиков. Была создана профильная рабочая группа. Мои источники в правительстве говорят, что результаты ее работы как раз использовались в докладе.
ЕРАИ рассчитывал взять на себя сразу все задачи, включая мониторинг контента, говорят на рынке. Его участники и профильные органы власти, включая Минэкономики, сразу выступили против, поясняя, что такая модель нежизнеспособна в видеоигровой индустрии и негативно повлияет на рынок. «Ее введение и появление единого регулятора приведут к миграции российских разработчиков и дистрибуторов в другие юрисдикции», — считают мои собеседники в отрасли.
Рынку удалось притормозить ЕРАИ. Компании и чиновники ищут способы перетянуть часть одеяла на себя: летом эксперимент по маркировке видеоигр в части возрастных ограничений и контентного содержания начнет Минэкономики с Lesta Games, 1С Game Studios, VK Play и другими.
Но предложения, выдвинутые в Госдуме, говорят о том, что ЕРАИ не оставляет попыток установить полный контроль за индустрией: содержание доклада очень сильно перекликается с его идеями и аргументами. Тем более что «в портфеле» ЕРАИ уже есть букмекеры, которые легально не могут проводить трансакции в обход организации. Они же позволяют оценить последствия — число крупных участников букмекерского рынка сократилось, и многие из них вернулись в «серую зону».