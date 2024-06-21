ЕРАИ в ряд: Юлия Юрасова о перипетиях в российском геймдеве

Но предложения, выдвинутые в Госдуме, говорят о том, что ЕРАИ не оставляет попыток установить полный контроль за индустрией: содержание доклада очень сильно перекликается с его идеями и аргументами. Тем более что «в портфеле» ЕРАИ уже есть букмекеры, которые легально не могут проводить трансакции в обход организации. Они же позволяют оценить последствия — число крупных участников букмекерского рынка сократилось, и многие из них вернулись в «серую зону».