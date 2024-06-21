Энергокризис вновь начинается с Балтики

Танкеры с российской нефтью отправляются из портов Ленобласти и, пройдя Балтийское море, выходят через датские проливы на любые морские торговые пути. По данному маршруту Россия поставляет до 40% своего морского экспорта нефти и обеспечивает 1,5% мирового спроса на нефть. Через Балтийское море также проходит почти половина российского морского экспорта нефтепродуктов.
По словам главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена, Копенгаген намерен ограничить движение танкеров, покупаемых Россией с 2022 года для продажи нефти по цене выше установленного потолка, что позволит снизить нефтеэкспортные доходы Москвы.
С января 2023 года ЕС и США запретили страховым и танкерным компаниям стран «Большой семерки» (G7) участвовать в перевозке российской нефти в случае, если ее цена выше 60 долларов за баррель. Поэтому Россия создала свой танкерный флот через легальную покупку или аренду судов на рынке, а грузоперевозку страхуют дружественные финансовые компании.
Впервые о планах Брюсселя поручить Дании выполнение ограничительной миссии сообщило в ноябре 2023 года британское издание Financial Times. Тогда ЕС намеревался наделить Копенгаген правом проверки и запрета на проход танкеров без западной страховки.
Теперь датские власти приступили к разработке новых мер с упором на экологию. Якобы нефть из России перевозят старые танкеры, и в этом случае возрастает риск аварии, разлива нефти, нанесения ущерба природе.
Расмуссен сообщил Reuters, что Дания уже обсуждает с несколькими странами ЕС возможные меры по запрету танкеров с российской нефтью в Балтийском море. Швеция, Германия, Польша, Финляндия и страны Прибалтики также имеют территориальные воды в Балтийском море.
По его словам, «новые меры должны быть реалистичными и выполнимыми на практике, и юридически обоснованными с точки зрения международного права». Поэтому ограничения планируется принять на международном уровне. «Существует широкий консенсус в том, что теневой флот стал международной проблемой и необходимы международные решения», — заявил глава датского МИД.
По мнению директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, речь фактически идет о блокаде прохода российских судов по Балтийскому морю, даже, если это суда определенных видов, и какие для этого будут придуманы поводы — экологические или иные — сути дела не меняет. Независимо от экономических последствий, такой шаг Дании может привести к чрезвычайно резкой эскалации конфликта между Россией и Западом, полагает эксперт. Очевидно, что Копенгаген сам по себе на такое не решится, его подталкивают либо европейские страны, либо США, считает он.
В 2017—2019 годах Дания по просьбе Вашингтона блокировала строительство газопровода «Северный поток-2» из России в ЕС через Балтийское море, напомнил Белогорьев. Тогда датские власти также под предлогом заботы об экологии не давали разрешение на прокладку газопровода в своих территориальных водах. В феврале 2022 года Германия остановила сертификацию магистрали, а в сентябре того же года ее взорвали, что привело к очередному рекордному скачку стоимости топлива в ЕС.
«Технически осуществить такую блокаду вполне возможно», — отметил эксперт и добавил, что исключать ничего нельзя, но пока это далеко не базовый сценарий.
Остаются вопросы: готова ли Европа к такой эскалации и каковы будут ответные военно-политические действия Москвы?
«Если такое случится, то мировые цены на нефть, безусловно, вырастут. На сколько и на какой период — будет зависеть от величины и продолжительности снижения российского нефтяного экспорта», — прогнозирует он.
Новые хлопоты
Согласно оценке Белогорьева, для российских компаний такая блокада станет серьезной проблемой: 44% всех танкеров, перевозивших нефть из РФ в мае-июне 2024 года, выходили из балтийских портов.
«Приморск и Усть-Луга — крупнейшие наши нефтеналивные порты наряду с Козьмино в Приморском крае, заменить их в кратко- и даже среднесрочной перспективе нечем», — пояснил он и добавил, что дело не только в самих портах, но и в инфраструктуре трубопроводного, железнодорожного транспорта и хранения, которая их обслуживает.
«Часть танкеров можно будет оперативно перенаправить в Мурманск и Новороссийск, но вряд ли больше 20−30% от их общего числа», — заключил эксперт.
По мнению управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Виталия Громадина, даже если Дания будет пропускать только танкеры с европейской страховкой — «это равносильно блокаде российского экспорта через Балтийское море». Ведь из-за санкций российский флот не может получить европейское страхование перевозок.
«Соответственно, при введении таких ограничений появляется риск вооруженных конфликтов, так как российская сторона может посчитать эти нововведения неправомерными и станет сопровождать танкеры военными кораблями», — полагает Громадин.
«При успешной же блокаде цены на нефтяном рынке взлетят заметно выше 100 долларов за баррель, что компенсирует России выпадающие объемы экспорта, как это наблюдалось в 2022 году», — добавил он.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает сомнительной затею Дании с точки зрения международного права.
Проливной спор
Проливы называются датскими, поскольку являются частью территориальных вод Дании, но в тоже время — это балтийские проливы и на них распространяется международное право, которое запрещает их перекрытие в такой ситуации для движения гражданских судов, пояснил он. При этом Копенгаген может лишь формально отказать в определенных услугах, оказываемых при проходе судов через проливы. Например, в лоцманском сопровождении.
В сутки через датские проливы примерно четыре-пять небольших танкеров перевозят до двух миллионов баррелей нефти из России. «Просто это медленнее будет, может быть какие-то очереди в проливах будут, но тем не менее, можно проходить их и без участия лоцманов Дании», — отметил Юшков.
По его оценке, в теневом флоте находятся танкеры такого же возраста, как и в других международных судоходных компаниях, которые поставляют нефть других стран. Теневым его называют, поскольку суда в его составе перевозят российскую нефть, игнорируя потолок цен.
«Поэтому с правовой точки зрения, в общем-то перекрыть проливы будет сложно», — сказал он и добавил, что, во-первых, надо будет еще доказать, что нефть в танкерах — российская, а, во-вторых, Россия может организовать проводку танкеров кораблями своего военно-морского флота.
«Россия будет настаивать на соблюдении международных норм, в том числе силовым путем», — считает Юшков.
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