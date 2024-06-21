Энергокризис вновь начинается с Балтики

По мнению директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, речь фактически идет о блокаде прохода российских судов по Балтийскому морю, даже, если это суда определенных видов, и какие для этого будут придуманы поводы — экологические или иные — сути дела не меняет. Независимо от экономических последствий, такой шаг Дании может привести к чрезвычайно резкой эскалации конфликта между Россией и Западом, полагает эксперт. Очевидно, что Копенгаген сам по себе на такое не решится, его подталкивают либо европейские страны, либо США, считает он.