Экономист спрогнозировал, до какого уровня может укрепиться рубль

По его словам, в последние дни рубль укреплялся к основным валютам из-за следующих факторов.
Так, из-за санкций прекращены торги долларом и евро на Мосбирже. Сейчас курс определяется по сделкам на внебиржевом рынке по данным валютам и по биржевому курсу юаня к рублю. «Но это приводит к усложнению расчётов между контрагентами, увеличению комиссий, рисков. Импортёры сталкиваются с задержками платежей, ростом издержек, ограничениями в работе со многими банками. Операции по импорту относительно сокращаются, спрос на валюту для него уменьшается», — объясняет финансист.
Иностранные валюты, которые становится всё более «токсичными», рискованно держать на счетах из-за опасностей блокировок, новых санкций. Во многом, по словам Гойхмана, это относится и к юаню.
«Ряд участников рынка стремится избавиться от иностранных валют, что увеличивает их предложение на рынке и снижает цену», — говорит он.
Предложение инвалют поднимается из-за того, что экспортёры по-прежнему должны продавать практически всю валютную выручку за рубли. Кроме того, в связи с «бюджетным правилом» ЦБ по поручению Минфина продаёт юани из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Также наступил «налоговый период» с повышенной продажей валюты экспортёрами для расчётов с бюджетом. И еще один фактор в пользу укрепления рубля — с начала июня нефтяные цены выросли с 77 до 85 долларов за баррель марки Brent.
«Указанные факторы во многом носят временный характер и связаны с текущей перенастройкой контрагентов, участников рынка к новым реалиям. Но деятельность продолжается, постепенно рынок будет приспосабливаться к изменённым условиям. Это уменьшит волатильность, спреды, комиссии, риски. Импорт станет находить дополнительные варианты расчётов, поскольку торговля необходима для всех сторон процесса», — утверждает экономист.
В конце месяца закончится налоговый период. Возможны решения о сокращении доли обязательной продажи валюты экспортёрами и реализации юаней из ФНБ.
Как подчеркивает Гойхман, для экономики невыгодно сильное укрепление рубля, поскольку оно приводит к относительному снижению рублёвой выручки экспортёров и платежей в бюджет.
Кроме того, ослабление валют до определённых пределов сделает цены более привлекательными для покупок. Пройдёт и эмоциональная составляющая продаж валют в ситуации неопределённости.
Всё это в совокупности способно ограничить укрепление рубля.
Такие реалии стали частично проявляться уже 20 июня, когда курс валют к рублю приостановил снижение и заметно поднимается.
«Вполне возможно, что рынок обозначил тем самым примерные уровни котировок, которые выступают ограничительными. Вряд ли они опустятся ниже 10,8−11,4 ₽/юань и 80−82 ₽/дол.
В среднесрочной перспективе вероятен возврат курса выше 12,4 ₽/юань и 90 ₽/дол», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева