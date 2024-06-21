Экономист спрогнозировал, до какого уровня может укрепиться рубль

Так, из-за санкций прекращены торги долларом и евро на Мосбирже. Сейчас курс определяется по сделкам на внебиржевом рынке по данным валютам и по биржевому курсу юаня к рублю. «Но это приводит к усложнению расчётов между контрагентами, увеличению комиссий, рисков. Импортёры сталкиваются с задержками платежей, ростом издержек, ограничениями в работе со многими банками. Операции по импорту относительно сокращаются, спрос на валюту для него уменьшается», — объясняет финансист.