Bloomberg: расширение БРИКС усилит объединение как противовес G7

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Вступление в БРИКС новых стран способно превратить объединение в более «сильный противовес» Группе семи (G7), пишет агентство Bloomberg.
По его мнению, в БРИКС важна не только экономическая, но и политическая составляющая: участники этой группы выступают против «гегемонии США» на международной арене, а за счет увеличения числа членов могут успешнее противостоять G7.
Издание отмечает, что с 2017 по 2022 год торговый оборот между странами БРИКС вырос на 56% и составил $422 млрд. Своим новым участникам объединение может предоставить «доступ к финансированию более богатых» стран, а также политическую площадку, которая не зависит от влияния Вашингтона, уточняет Bloomberg.
Группа БРИКС основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками БРИКС 1 января 2024 года. Как сообщил 6 июня посол РФ в КНР Игорь Моргулов, порядка 30 стран мира выразили желание присоединиться к группе. 1 января председательство в БРИКС перешло к России, оно продлится до конца года. Будет организовано более 250 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием станет саммит БРИКС в октябре в Казани.