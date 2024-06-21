Bloomberg: расширение БРИКС усилит объединение как противовес G7

Группа БРИКС основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками БРИКС 1 января 2024 года. Как сообщил 6 июня посол РФ в КНР Игорь Моргулов, порядка 30 стран мира выразили желание присоединиться к группе. 1 января председательство в БРИКС перешло к России, оно продлится до конца года. Будет организовано более 250 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием станет саммит БРИКС в октябре в Казани.