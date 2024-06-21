Банки сокращают выдачу кредитных карт второй месяц подряд

Таким образом, динамика выдачи кредитных карт в мае составила −0,5% по сравнению с апрелем.
Сокращение объемов выдачи кредитных карт — следствие макропруденциальных лимитов (МПЛ), вводимых Банком России. Суть ограничений состоит том, чтоы снизить выдачу необеспеченных ссуд заемщикам, которые имеют с высокий показатель долговой нагрузки.
Прямые ограничения Центробанка действуют на «кредитки» с задержкой — их применяют при расширении лимита карты или при выдаче нового «пластика». Выдача средств в рамках одобренных ранее сумм, не ограничивается, как поясняют в ЦБ.
Как отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, «благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».
Согласно последним данным НБКИ, в мае 2024 года наибольший объём выдачи новых кредитных карт в Российской Федерации зарегистрирован в Москве — 157,6 тыс. карт. Московская область занимает второе место с 123,3 тыс. карт. Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область также показали высокие результаты, выдав 88,1 тыс., 82,5 тыс. и 80,6 тыс. карт соответственно.
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Виктория Воропаева