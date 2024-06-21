Банк России открыл онлайн-доступ к своей библиотеке и ее архивам

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Часть фонда библиотеки собрана в тематические виртуальные выставки и электронные коллекции. В частности, представлены коллекции изданий по нумизматике, зерновым элеваторам Государственного банка Российской империи, а также книги, приобретенные для служащих Государственного банка в
Библиотека Банка России была создана в 1912 году и на сегодняшний день является одной из самых крупных в стране из числа специализирующихся на финансово-банковской тематике. В фонде представлены как уникальные произведения
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