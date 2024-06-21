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Банк России открыл онлайн-доступ к своей библиотеке и ее архивам

На новом ресурсе Центробанка читатели найдут не только современные книги и периодику, необходимые в ежедневной профессиональной работе, но и уникальные старинные издания, которые дают представление об истории становления и развития финансово-экономической науки и банковского дела в России и в мире.

Источник: life.ru

Каждый посетитель сайта получит доступ к актуальному каталогу, сможет создать личный кабинет и пользоваться удобными сервисами для получения информации и работы с ней.

Часть фонда библиотеки собрана в тематические виртуальные выставки и электронные коллекции. В частности, представлены коллекции изданий по нумизматике, зерновым элеваторам Государственного банка Российской империи, а также книги, приобретенные для служащих Государственного банка в 1912−1915 годах.

С сайта можно перейти в виртуальный музей книги «Деньги. Кредит. Банки», в котором представлены ценнейшие издания по истории становления банковской и денежно-кредитной систем в России.

Библиотека Банка России была создана в 1912 году и на сегодняшний день является одной из самых крупных в стране из числа специализирующихся на финансово-банковской тематике. В фонде представлены как уникальные произведения XVII-XIX веков, так и современные издания.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».