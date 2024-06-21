Акционеры Сбера утвердили выплату рекордных дивидендов за 2023 год

Как сообщила пресс-служба Сбера, сегодня в Москве подвели итоги заочного годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк за 2023 год. Для голосования акционеров использовали сервисы E-voting, «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» и приложение СберИнвестиции — для акционеров учитывающих акции в депозитарии Сбера.
По итогам собрания акционеры утвердили рекомендации Наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2023 год. Размер выплат — 752 млрд рублей или 33,3 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию.
Также был утвержден отчёт Сбербанка за 2023 год, выбрана аудиторская организацию банка на текущий год год и первый квартал 2025 года. Ей стало ООО «ЦАТР — аудиторские услуги». Еще акционеры дали согласие совершать сделки между банком и страховой компанией, которую определят по итогам конкурентной закупки. Объект обсуждений — страхование ответственности руководителей банка и компаний Группы.
Собрание выбрало 14 человек в Наблюдательный совет Сбербанка. Семь из них — независимые директора.
«Сбер в очередной раз продемонстрировал впечатляющие результаты благодаря высокой устойчивости и адаптивности своей бизнес-модели. Второй год подряд банк выплатит рекордные в своей истории дивиденды. Достижения Сбера — важный индикатор трансформации российской экономики, которая продемонстрировала способность расти в условиях сложных вызовов», прокомментировал это решение председатель Наблюдательного совета Сбербанка и Министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Виктория Воропаева