Акционеры Сбера утвердили выплату рекордных дивидендов за 2023 год

Также был утвержден отчёт Сбербанка за 2023 год, выбрана аудиторская организацию банка на текущий год год и первый квартал 2025 года. Ей стало ООО «ЦАТР — аудиторские услуги». Еще акционеры дали согласие совершать сделки между банком и страховой компанией, которую определят по итогам конкурентной закупки. Объект обсуждений — страхование ответственности руководителей банка и компаний Группы.