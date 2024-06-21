«Аэрофлот» осенью увеличит зарплаты пилотам на 30%

Так, при налете в 70 часов в месяц капитан широкофюзеляжного самолета будет получать 624 тыс. рублей, второй пилот — чуть более 400 тыс., на узкофюзеляжном самолете — 543 тыс. и 283 тыс. рублей соответственно. При налете в 85 часов в месяц зарплата капитана самолета составит 707−820 тыс. рублей, второго пилота — 357−530 тыс. рублей.