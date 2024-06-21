«Аэрофлот» осенью увеличит зарплаты пилотам на 30%

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит зарплаты пилотам в среднем на 30%, говорится в сообщении перевозчика. При этом в будущем также планируется увеличить зарплаты бортпроводникам.
«В рамках встречи [с пилотами гендиректор “Аэрофлота”] Сергей Александровский анонсировал повышение заработной платы пилотов в среднем на 30%. Будет увеличен размер переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета. Новые условия вступят в силу с 31 октября текущего года, — отмечается в сообщении. — Также компания работает над пересмотром зарплаты бортпроводников в сторону увеличения».
Так, при налете в 70 часов в месяц капитан широкофюзеляжного самолета будет получать 624 тыс. рублей, второй пилот — чуть более 400 тыс., на узкофюзеляжном самолете — 543 тыс. и 283 тыс. рублей соответственно. При налете в 85 часов в месяц зарплата капитана самолета составит 707−820 тыс. рублей, второго пилота — 357−530 тыс. рублей.