3 правила избежать покупки у недобросовестного продавца на маркетплейсе

«Например, выбирая офисное кресло, можно найти комплектации как с массажером, так и без него, при этом внешне кресла никак не отличаются. И если этот массажер вам не нужен, то можно найти более дешевую модель без этой дополнительной функции и лишних проводов», — пояснила эксперт.