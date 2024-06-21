3 правила избежать покупки у недобросовестного продавца на маркетплейсе

По ее словам, возможность предварительно изучить отзывы других покупателей поможет избежать покупки некачественного товара и лучше понять его особенности заранее.
Однако важно отличать реальные отзывы от заказанных для повышения рейтинга, утверждает маркетолог.
«Отзывы, которые разместили по заказу продавца, обычно отличаются особенно хвалебным тоном и часто не соответствует параметрам товара, так как их авторы обычно даже не покупали этот товар», — говорит Бобровская.
Она советует обязательно нужно изучить аналогичные предложения у других продавцов.
Так можно найти более подходящий товар или больше разновидностей нужной модели.
«Например, выбирая офисное кресло, можно найти комплектации как с массажером, так и без него, при этом внешне кресла никак не отличаются. И если этот массажер вам не нужен, то можно найти более дешевую модель без этой дополнительной функции и лишних проводов», — пояснила эксперт.
А иногда у разных продавцов можно найти другие цвета — не у всех представлен полный ассортимент.
И конечно, нужно сравнить цены на интересующий товар, причем не только у разных продавцов на одном маркетплейсе, но и на разных площадках. Может оказаться так, что стоимость даже с пятидесятипроцентной скидкой у выбранного продавца — не самая выгодная.
Прозрачность и большой выбор товаров делают маркетплейсы удобными и выгодными площадками для покупателей. Главное -внимательно подходить к выбору и использовать для этого всю доступную информацию, подытожила маркетолог.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева