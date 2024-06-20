Траты россиян на новые автомобили падают второй месяц подряд

В связи с этим китайские и отечественные марки за месяц нарастили свою долю в финансовой емкости рынка. Так, у «китайцев» она выросла с 61,1% (в апреле) до 65,1% (в мае), а у «россиян» — с 14,4% до 16,3%. А вот у европейских брендов она уменьшилась с 12,8% до 8,3%, у японских — с 5,6% до 4%, у корейских — с 2,3% до 1,9%, у американских — с 1,6% до 1,3%.