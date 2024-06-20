Траты россиян на новые автомобили падают второй месяц подряд

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Траты россиян на новые авто падают второй месяц подряд, в мае составили 366 млрд рублей, чему способствовали длинные выходные и снижение средневзвешенной цены нового автомобиля. Об этом сообщается в совместном исследовании банка «Открытие» и агентства «Автостат» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
Согласно результатам исследования, в конце весны россияне потратили на покупку новых машин 366,1 млрд рублей, что на 73,5% выше уровня годичной давности (210,9 млрд рублей в мае 2023 года), но на 15,1% меньше, чем месяцем ранее (431,3 млрд рублей в апреле 2024). Таким образом, финансовая емкость рынка после рекордного показателя марта снижается уже второй месяц подряд, причем в мае она опустилась ниже отметки в 400 млрд рублей.
«Стоит учитывать и большее количество выходных дней в мае по отношению к апрелю. Это сказывается на финансовой емкости рынка, которая после рекордного уровня марта (порядка 500 млрд рублей) тоже падает второй месяц подряд. И этому также способствует средневзвешенная цена нового автомобиля, которая снова уменьшилась — в мае на 8,5% по отношению к апрелю», — отмечают в пресс-службе банка «Открытие».
При этом доля премиальных машин в структуре финансовой емкости сократилась. За весь май в РФ было реализовано 11,1 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента, включая люксовые марки (на 29,1% меньше по сравнению с продажами апреля), что обернулось потраченными 83 млрд рублей (на 36,2% меньше, чем месяцем ранее). Как следствие, доля премиальных машин в структуре затрат снизилась с 30,1% (в апреле) до 22,7% (в мае).
Менее других затраты на покупку автомобилей снизились у китайских и отечественных брендов. В мае россияне потратили на покупку китайских автомобилей 238,2 млрд рублей — на 9,6% меньше, чем месяцем ранее. Еще 59,7 млрд рублей было израсходовано на машины российских марок — на 3,8% меньше, чем в апреле. Затраты на покупку автомобилей других брендов сократились заметно значительнее: «корейцев» — на 28,7%(до 7 млрд рублей), «японцев» — на 39,1% (до 14,7 млрд рублей).
В связи с этим китайские и отечественные марки за месяц нарастили свою долю в финансовой емкости рынка. Так, у «китайцев» она выросла с 61,1% (в апреле) до 65,1% (в мае), а у «россиян» — с 14,4% до 16,3%. А вот у европейских брендов она уменьшилась с 12,8% до 8,3%, у японских — с 5,6% до 4%, у корейских — с 2,3% до 1,9%, у американских — с 1,6% до 1,3%.