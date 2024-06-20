Свинина нагуляла излишки. Оптовые цены начали снижаться

В начале года в НСС рассчитывали, что Россия может экспортировать в Китай 150−200 тыс. тонн свинины в год. За весь прошлый год РФ отправила за рубеж 240 тыс. тонн свинины, или 5% от всего своего производства. Но существенно увеличить экспорт игрокам пока не удалось. Как следует из предварительных подсчетов участников рынка, в первом полугодии экспорт российской свинины составил 121 тыс. тонн, увеличившись всего на 2% год к году. Об отправке первого российского «мясного шаттла» весом 464 тонны в КНР Fesco сообщила только в мае.