Свинина нагуляла излишки. Оптовые цены начали снижаться

За последний месяц, в период с 12 мая по 16 июня, оптовая стоимость полутуши свинины в центральной части страны сократилась на 12%, до 181 ₽ за 1 кг, окорока — на 7,7%, до 260 ₽, следует из данных участников рынка, с которыми ознакомился «Ъ». Год к году значения выросли на 5,9% и 7,9% соответственно. Оптовая стоимость свинины сопоставима с курятиной. Туша бройлера за последний месяц подорожала на 5%, до 179 ₽ за 1 кг в опте, подсчитали аналитики.
Основным фактором снижения оптовых цен на свинину гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев называет рост предложения на внутреннем рынке.
Наблюдается небольшой избыток свинины, соглашается директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Эксперт напоминает и о начале сезона овощей и фруктов, смещение в их сторону потребительского интереса также может сказываться на ценах на мясо. В ГК «Агроэко» снижение связывают с корректировкой после активного спроса на майских праздниках и плохой погодой, которая оказала давление на начало шашлычного сезона.
За первое полугодие в России произвели примерно 3 млн тонн свинины, год к году показатель увеличился на 5,8%, подсчитали на рынке. В группе «Черкизово» называют рост производства долгосрочным трендом, связывая его с увеличением и обновлением мощностей. О перенасыщении рынка, по мнению представителя компании, говорить преждевременно. Наращивая производство, крупные российские игроки, по мнению господина Ковалева, ориентировались преимущественно на экспорт. В сентябре 2023 года Китай снял пятнадцатилетний запрет на импорт российской свинины. На страну приходится 49,3% от ее мирового потребления, отмечают на рынке. Для сравнения: на Россию — всего 3,6%, Евросоюз — 17,5%.
В начале года в НСС рассчитывали, что Россия может экспортировать в Китай 150−200 тыс. тонн свинины в год. За весь прошлый год РФ отправила за рубеж 240 тыс. тонн свинины, или 5% от всего своего производства. Но существенно увеличить экспорт игрокам пока не удалось. Как следует из предварительных подсчетов участников рынка, в первом полугодии экспорт российской свинины составил 121 тыс. тонн, увеличившись всего на 2% год к году. Об отправке первого российского «мясного шаттла» весом 464 тонны в КНР Fesco сообщила только в мае.
В НСС предполагают, что из-за необходимости перестройки логистики и заключения контрактов на удвоение экспорта свинины у российских производителей уйдет три-четыре года.
Константин Корнеев проблемой при организации экспортных поставок называет задержки с платежами. Деньги за товар производители могут ждать до нескольких месяцев и не все компании готовы к подобной работе, поясняет он. Коммерческий директор ГК «Агроэко» Дмитрий Алексеев добавляет, что работать с рынками Юго-Восточной Азии аграриям все же выгодно как минимум из-за возможности реализовать продукцию, не востребованную в России. Константин Корнеев отмечает, что в Китай российские свиноводы поставляют в основном субпродукты, в то время как мясные отруба остаются для внутреннего рынка.
Фактором роста внутри страны для аграриев, по мнению руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, остается замещение сокращающегося производства в личных подсобных хозяйствах. За 2023 год они сгенерировали 330 тыс. тонн свинины в убойном весе, на 11,3% меньше, чем годом ранее. В NTech предполагают, что излишки продукции в случае их формирования можно перенаправить в новые перспективные ниши. В качестве примеров аналитики приводят дамплинги (аналог пельменей) и ребра в маринаде, продажи которых активно растут.
Господин Корнеев не исключает, что получающие премию от работы на экспортных рынках игроки продолжат снижать цены внутри страны. Но пока на стоимости продукции для потребителей изменившаяся конъюнктура на рынке свинины никак не сказалась. Согласно подсчетам «Руспродсоюза», средние розничные цены на свинину на протяжении последних нескольких недель остаются стабильными и составляют 346 ₽ за 1 кг, рост год к году на 12,3%.