Страховщики назвали причины, которые могут лишить туристов выплат

С начала 2024 года число случаев, когда россиян не выпускали за границу из-за ошибок в загранпаспортах, резко возросло, особенно в мае, перед основным сезоном отпусков. Но в МВД не считают проблему массовой, объясняя ее тем, что ранее туристов выпускали за границу даже с незначительными техническими ошибками. Страховые компании тоже не фиксируют массовых обращений клиентов по поводу невыезда из-за ошибок в документах, так как число действительно критичных случаев невелико.