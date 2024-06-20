Страховщики назвали причины, которые могут лишить туристов выплат

Как пишет РБК, в «Совкомбанк Страховании» компенсируют расходы при выявлении ошибок в документах, препятствующих въезду на территорию страхования.
Однако у других компаний, таких как «Ингосстрах», «СберСтрахование», ВСК, «РЕСО-Гарантия», «Согласие», МАКС, «Ренессанс Страхование», «Абсолют Страхование» и «Росгосстрах», отмена поездки из-за ошибок в загранпаспорте не является страховым случаем, если иное не предусмотрено договором.
Среди наиболее частых ошибок: несовпадение в написании имени, фамилии или отчества, опечатки в названиях городов и регионов, указанных как место рождения, ошибки в датах. Чаще всего такие ошибки встречаются в паспортах старого образца, которые выдаются на пять лет.
Непопулярность данного вида страхования эксперты связывают с тем, что сложно определить и оценить риски. Помимо этого, страховщики могут понести значительные убытки по таким полисам, если им придется возмещать стоимость авиабилетов, брони в отеле и туристических услуг.
С начала 2024 года число случаев, когда россиян не выпускали за границу из-за ошибок в загранпаспортах, резко возросло, особенно в мае, перед основным сезоном отпусков. Но в МВД не считают проблему массовой, объясняя ее тем, что ранее туристов выпускали за границу даже с незначительными техническими ошибками. Страховые компании тоже не фиксируют массовых обращений клиентов по поводу невыезда из-за ошибок в документах, так как число действительно критичных случаев невелико.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева