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Страховщики назвали причины, которые могут лишить туристов выплат

Большинство крупных российских страховых компаний не покрывает риск невыезда за границу для физических лиц из-за ошибок в загранпаспорте.

Источник: Chen Mizrach/CC0

Как пишет РБК, в «Совкомбанк Страховании» компенсируют расходы при выявлении ошибок в документах, препятствующих въезду на территорию страхования.

Однако у других компаний, таких как «Ингосстрах», «СберСтрахование», ВСК, «РЕСО-Гарантия», «Согласие», МАКС, «Ренессанс Страхование», «Абсолют Страхование» и «Росгосстрах», отмена поездки из-за ошибок в загранпаспорте не является страховым случаем, если иное не предусмотрено договором.

Среди наиболее частых ошибок: несовпадение в написании имени, фамилии или отчества, опечатки в названиях городов и регионов, указанных как место рождения, ошибки в датах. Чаще всего такие ошибки встречаются в паспортах старого образца, которые выдаются на пять лет.

Непопулярность данного вида страхования эксперты связывают с тем, что сложно определить и оценить риски. Помимо этого, страховщики могут понести значительные убытки по таким полисам, если им придется возмещать стоимость авиабилетов, брони в отеле и туристических услуг.

С начала 2024 года число случаев, когда россиян не выпускали за границу из-за ошибок в загранпаспортах, резко возросло, особенно в мае, перед основным сезоном отпусков. Но в МВД не считают проблему массовой, объясняя ее тем, что ранее туристов выпускали за границу даже с незначительными техническими ошибками. Страховые компании тоже не фиксируют массовых обращений клиентов по поводу невыезда из-за ошибок в документах, так как число действительно критичных случаев невелико.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева