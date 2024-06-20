Работающим пенсионерам не возместят выплаты за время приостановки индексации

Поправки вносятся в закон «О страховых пенсиях». Документ уточняет, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Действующие нормы предполагают приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года. Таким образом, работающим пенсионерам не положено возмещение выплат, которые они недополучили за этот период.