Правительство России обсудит исполнение бюджета за I квартал

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительство РФ проведет сегодня очередное заседание. В частности, будет обсуждаться исполнение федерального бюджета за I квартал.
По предварительной оценке, объем доходов за этот период составил 8,7 трлн рублей. Это на 53,5% выше, чем в I квартале 2023 года. При этом, отмечали в Минфине, наблюдается устойчивая положительная динамика по поступлению ключевых ненефтегазовых доходов.
Будут обсуждаться различные меры поддержки регионов. Временно закрытым аэропортам южной и центральной частей России могут выделить частичные компенсации в связи с простоем. Планируется расширить полномочия Минтруда с учетом нового подхода к реабилитации и абилитации инвалидов на комплексной основе.
Еще одним законопроектом вносятся изменения в Лесной кодекс РФ: вводится новая глава «Лесное семеноводство», в которой дается определение семян лесных растений, саженцев и сеянцев лесных растений, устанавливаются их категории.
Также в повестке — совершенствование корпоративного управления, обновление парка школьных автобусов в регионах, устранение пробелов в законодательстве о социально ориентированных некоммерческих организациях. Будут рассмотрены доклады о государственном и муниципальном контроле и о состоянии конкуренции в 2023 году.