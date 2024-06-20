Правительство России обсудит исполнение бюджета за I квартал

По предварительной оценке, объем доходов за этот период составил 8,7 трлн рублей. Это на 53,5% выше, чем в I квартале 2023 года. При этом, отмечали в Минфине, наблюдается устойчивая положительная динамика по поступлению ключевых ненефтегазовых доходов.