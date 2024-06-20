Поставки СПГ из России в КНР в январе — мае снизились на 5%

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Объем экспорта сжиженного природного газа из России в Китай в январе — мае сократился на 5%, до 2,85 млн тонн. Это следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением КНР.
Стоимость поставок составила примерно $1,7 млрд, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В мае Китай приобрел 447 тыс. тонн российского СПГ, что на 42% меньше, чем в апреле.
Крупнейшим экспортером СПГ в Китай остается Австралия (11 млн тонн за $6,3 млрд). На втором месте Катар (7,7 млн тонн за $4,5 млрд), на третьем — Малайзия (3,7 млн тонн за $1,8 млрд), Россия занимает четвертое место.
Россия экспортировала в Китай в 2023 году 8 млн тонн СПГ, что на 23% больше, чем в 2022 году. По итогам года Россия заняла третье место среди крупнейших экспортеров СПГ в КНР. В ноябре 2023 года США ввели санкции против «Арктик СПГ — 2», проекта по добыче сжиженного природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе.
Поставки по газопроводу.
По данным китайской таможни, в январе — мае Россия экспортировала в Китай по газопроводу «Сила Сибири» газ на $3,2 млрд. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таможня КНР с 2022 года не указывает физический объем поставок трубопроводного газа. На первом месте по стоимости поставок газа по трубе — Туркменистан ($4 млрд), Россия на втором месте, на третьем — Мьянма ($562 млн).
Экспорт по газопроводу из России в Китай в 2023 году вырос на 61,7% по сравнению с позапрошлым годом, достигнув $6,4 млрд. 3 января компания «Газпром» сообщила об увеличении в 2023 году поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м. Это на 700 млн куб. м больше контрактных обязательств.
Выход газопровода «Сила Сибири» на проектную мощность 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году. При этом в ближайшие годы общий объем экспорта «Газпрома» в Китай достигнет 48 млрд куб. м в год (за счет реализации проекта поставок по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного трубопровода через Монголию — почти 100 млрд куб. м в год, отмечал глава компании Алексей Миллер.