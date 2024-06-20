Поставки СПГ из России в КНР в январе — мае снизились на 5%

Экспорт по газопроводу из России в Китай в 2023 году вырос на 61,7% по сравнению с позапрошлым годом, достигнув $6,4 млрд. 3 января компания «Газпром» сообщила об увеличении в 2023 году поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м. Это на 700 млн куб. м больше контрактных обязательств.