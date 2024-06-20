Новые санкции ЕС закроют порты Европы для танкеров c российской нефтью

«Благодаря этому пакету санкций “теневой флот” лишится доступа к европейским портам и услугам», — написала госпожа Слот в соцсети X. По ее словам, Нидерланды «решительно выступали» за введение подобных ограничительных мер.
Глава датского МИДа Ларс Лёкке Расмуссен говорил, что страна рассматривает варианты ограничения так называемого теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Он не уточнил, какие именно меры планируется принять.
EUobserver писал, что страны ЕС хотят согласовать новый пакет санкций к предстоящему саммиту ЕС, который пройдет 27 июня. Европейские страны планируют успеть договориться до того, как 1 июля Венгрия примет на себя председательство в ЕС.
В проект санкционных мер ЕС также могут войти ограничения поставок гелия, доступа к технологиям двойного назначения, а также санкции против нефтяного танкерного флота и запрет на торговлю «украденными» украинскими произведениями искусства. По данным «Ъ», в негативном сценарии санкции затронут 11,8 млн т контрактных обязательств завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа.