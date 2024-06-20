Новые санкции ЕС закроют порты Европы для танкеров c российской нефтью

В проект санкционных мер ЕС также могут войти ограничения поставок гелия, доступа к технологиям двойного назначения, а также санкции против нефтяного танкерного флота и запрет на торговлю «украденными» украинскими произведениями искусства. По данным «Ъ», в негативном сценарии санкции затронут 11,8 млн т контрактных обязательств завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа.