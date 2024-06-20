Нигер отозвал у «дочки» Orano разрешение на эксплуатацию уранового рудника

НАЙРОБИ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Нигера отозвали разрешение на эксплуатацию крупного уранового месторождения у дочерней компании французской Orano.
«Orano принимает к сведению решение властей Нигера отозвать у своей дочерней компании Imouraren SA разрешение на разработку месторождения», — говорится в заявлении Orano.
Месторождение Имурарен, расположенное на севере Нигера, является одним из крупнейших месторождений урана в мире. Его запасы оцениваются в 200 тыс. тонн. Эксплуатация месторождения должна была начаться в 2015 году, но падение цен на уран на мировом рынке после катастрофы на Фукусиме в Японии в 2011 году заморозило деятельность Imouraren SA.
В ноте от 11 июня Министерство горной промышленности Нигера напомнило, что разрешение на эксплуатацию месторождения Имурарен будет отозвано у компании в случае, если работы на руднике не начнутся в течение трех месяцев с 19 марта. 12 июня представитель Orano сообщил AFP, что были начаты подготовительные работы. Французская компания уточнила, что рудник с 4 июня был вновь открыт для размещения строительных бригад и начала работ. «На этапе перезапуска проекта были мобилизованы несколько десятков человек. В конечном итоге ожидалось, что Imouraren SA наймет 800 человек, включая субподрядчиков», — сообщила компания, добавив, что «готова оставить открытыми все каналы связи с властями Нигера по этому вопросу, сохраняя при этом за собой право оспорить решение об отзыве разрешения на эксплуатацию в компетентных судебных органах, национальных или международных».
Сейчас компания Orano управляет открытым рудником Somair в северном регионе Арлит после закрытия в 2021 году рудника Cominak. В феврале возобновилась работа на руднике Somair после остановки производства на несколько месяцев в связи с государственным переворотом.
По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2022 году на Нигер приходилось около 4% мирового производства урана на рудниках. Как сообщала в прошлом году газета Le Monde со ссылкой на Orano, Франция использует Нигер для обеспечения 15% своих потребностей в уране для ядерных реакторов, на долю которых приходится 65% производства электроэнергии в стране. По данным Агентства по снабжению Евратома, энергетические компании Европейского союза зависели от Нигера, седьмого по величине производителя урана в мире.