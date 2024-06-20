Нигер отозвал у «дочки» Orano разрешение на эксплуатацию уранового рудника

В ноте от 11 июня Министерство горной промышленности Нигера напомнило, что разрешение на эксплуатацию месторождения Имурарен будет отозвано у компании в случае, если работы на руднике не начнутся в течение трех месяцев с 19 марта. 12 июня представитель Orano сообщил AFP, что были начаты подготовительные работы. Французская компания уточнила, что рудник с 4 июня был вновь открыт для размещения строительных бригад и начала работ. «На этапе перезапуска проекта были мобилизованы несколько десятков человек. В конечном итоге ожидалось, что Imouraren SA наймет 800 человек, включая субподрядчиков», — сообщила компания, добавив, что «готова оставить открытыми все каналы связи с властями Нигера по этому вопросу, сохраняя при этом за собой право оспорить решение об отзыве разрешения на эксплуатацию в компетентных судебных органах, национальных или международных».