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На сколько подорожают этим летом арбузы и дыни

Начало летнего сезона ознаменовалось ростом цен на некоторые виды фруктов. Очередь дошла до арбузов и дынь. Как изменятся цены на них, рассказал доцент кафедры маркетинга РУДН Александр Иванов.

Источник: Zuma/TASS

По одним оценкам, арбузы и дыни = летом подорожают на 10−15%. По другим — арбузы и дыни из Астрахани, Волгограда и Ростова станут дороже на 15 рублей.

Интересно, что стоимость арбузов на Ставрополье в этом году, по прогнозам, не изменится по сравнению с прошлым годом, замечает эксперт.

Как известно, цена реализации зависит от множества факторов: сезона, сорта, качества, каналов сбыта и т. д.

«Особенность этого сезона в том, что погода погода не самая благоприятная — то заморозки, то дожди. Так, по оценкам специалистов, урожай сократился почти на треть из-за жары и отсутствия дождей на протяжении нескольких недель», — говорит маркетолог.

Российские садоводы потеряли более половины будущего урожая из-за заморозков.

По словам эксперта, рост цен связан и с ростом себестоимости выращивания: подорожали перевозки, рабочие руки, а также все необходимое для производства этой продукции.

Большую часть цены на бахчевые составляет транспортировка.

«Соответственно, чем дальше везти, тем дороже будет финальная стоимость на продукт», — поясняет Иванов.

Также, как отмечает эксперт, почти на 15% подорожали семена арбузов и дынь.

«Таким образом, конкретные цифры цен привести на сегодняшний момент сложно, можно говорить только о трендах, который явно свидетельствует о том, что рост цены будет в пределах 10−15%», — подытожил Иванов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева