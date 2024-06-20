На сколько подорожают этим летом арбузы и дыни

По одним оценкам, арбузы и дыни = летом подорожают на 10−15%. По другим — арбузы и дыни из Астрахани, Волгограда и Ростова станут дороже на 15 рублей.
Интересно, что стоимость арбузов на Ставрополье в этом году, по прогнозам, не изменится по сравнению с прошлым годом, замечает эксперт.
Как известно, цена реализации зависит от множества факторов: сезона, сорта, качества, каналов сбыта
«Особенность этого сезона в том, что погода погода не самая благоприятная — то заморозки, то дожди. Так, по оценкам специалистов, урожай сократился почти на треть из-за жары и отсутствия дождей на протяжении нескольких недель», — говорит маркетолог.
Российские садоводы потеряли более половины будущего урожая из-за заморозков.
По словам эксперта, рост цен связан и с ростом себестоимости выращивания: подорожали перевозки, рабочие руки, а также все необходимое для производства этой продукции.
Большую часть цены на бахчевые составляет транспортировка.
«Соответственно, чем дальше везти, тем дороже будет финальная стоимость на продукт», — поясняет Иванов.
Также, как отмечает эксперт, почти на 15% подорожали семена арбузов и дынь.
«Таким образом, конкретные цифры цен привести на сегодняшний момент сложно, можно говорить только о трендах, который явно свидетельствует о том, что рост цены будет в пределах 10−15%», — подытожил Иванов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева