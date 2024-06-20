Лишний законтрактованный газ сможет уйти на биржу

Самые крупные потребители газа — с годовой выборкой свыше 100 млн кубометров (за исключением генерирующих компаний) — при заключении контракта take-or-pay («бери или плати») смогут продавать невыбранный объем газа на бирже. Это следует из проекта постановления, вносящего изменения в правила поставки газа («Ъ» видел документ). Соответствующие правила, как ожидается, начнут действовать с 1 сентября.
Если в течение месяца покупатель на эти объемы не найдется, то «Газпром» как балансирующая организация получит право обратного выкупа этих объемов, но уже за 90% от контрактной цены. Затем монополия сможет продать их на рынке по нерегулируемой цене.
Таким образом, потребители будут платить условный «штраф за неотбор» в 10% от стоимости контракта.
Принцип take-or-pay для долгосрочных контрактов был закреплен в поправках к закону «О газоснабжении», вступивших в силу в апреле 2024 года. До этого преимущественное право на заключение договоров поставки газа имели покупатели для государственных и муниципальных нужд, коммунально-бытовых и социальных нужд населения.
С введением поправок была введена новая категория покупателей, имеющая преимущественное право на заключение договоров take-or-pay — это российские промышленные компании, категории которых определяет государство. Такие покупатели должны оплачивать договорной объем поставки в случае его невыборки вне зависимости от причин (за исключением обстоятельств непреодолимой силы).
«Газпром» обязан снабжать всех потребителей, продавая газ по тарифу, остальные производители, в том числе НОВАТЭК и «Роснефть», могут продавать газ по любой цене. Зачастую за счет снижения цены независимые производители отбирают у монополии крупных и платежеспособных клиентов, занимая доминирующее положение в ряде регионов.
Сейчас невыборка в большинстве случаев бесплатна для потребителей, а дополнительные расходы на балансировку ложатся на поставщиков.
По итогам 2023 года «Газпром» выкупил всего 9,6 млн кубометров несбалансированных объемов биржевого газа. В «Газпроме», НОВАТЭКе, «Роснефти» и Минэнерго на вопросы «Ъ» не ответили.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что изменения в правилах поставки газа позволят увеличить объемы биржевых торгов газом. «После введения нормы take-or-pay коммерческие потребители смогут осуществлять вторичную перепродажу тех объемов, которые не отобраны по таким договорам — это так называемая коммерческая балансировка», — говорят в службе.
В «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет генкомпании) пояснили «Ъ», что генкомпании не имеют возможности заранее определять фактический уровень загрузки, так как тот зависит от команд диспетчера энергосистемы, а следовательно, и уровень потребления газа. Любая инициатива по ужесточению правил поставки газа для производителей энергии, по мнению СПЭ, приведет к увеличению ценовой нагрузки для потребителей энергии.
В «Сообществе потребителей энергии» (лобби крупной промышленности) считают обновленную редакцию правил максимально сбалансированной. «В части дисконта на возврат невыбранных объемов удалось достичь разумного компромисса, который позволит обеспечивать интересы сторон до запуска балансирующего рынка», — считают там.
253,3 миллиарда кубометров.
составила добыча газа в РФ в январе—апреле 2024 года, сообщали источники «Ъ».
Виталий Ермаков из ВШЭ отмечает, что в проекте новых правил поставки газа делается попытка перенести часть бремени балансировки на покупателей. Он напоминает, что внедрение рыночных коммерческих механизмов в российской газовой отрасли буксует уже почти двадцать лет, и несовершенство механизма коммерческой балансировки — один из сдерживающих факторов.
По оценкам эксперта, изменения могут привести к тому, что покупатели будут аккуратнее планировать объемы закупок газа с учетом возможных сезонных колебаний собственного потребления. Кроме того, считает он, может возрасти ликвидность на бирже, что будет способствовать увеличению объемов биржевых торгов. Положение о возможности для «Газпрома» выкупать нереализованные объемы со скидкой 10% от цены контракта господин Ермаков называет «необычным». «Газпромовская “десятина” в качестве платы за бремя балансировки не имеет под собой экономического расчета. Почему не 5% или не 15%?» — отмечает он. Но в целом, по мнению Виталия Ермакова, даже несовершенный механизм коммерческой балансировки обеспечивает для всех участников 100-процентное исполнение договоров поставок и неизбежно будет способствовать развитию биржевой торговли.