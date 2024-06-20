Лишний законтрактованный газ сможет уйти на биржу

По оценкам эксперта, изменения могут привести к тому, что покупатели будут аккуратнее планировать объемы закупок газа с учетом возможных сезонных колебаний собственного потребления. Кроме того, считает он, может возрасти ликвидность на бирже, что будет способствовать увеличению объемов биржевых торгов. Положение о возможности для «Газпрома» выкупать нереализованные объемы со скидкой 10% от цены контракта господин Ермаков называет «необычным». «Газпромовская “десятина” в качестве платы за бремя балансировки не имеет под собой экономического расчета. Почему не 5% или не 15%?» — отмечает он. Но в целом, по мнению Виталия Ермакова, даже несовершенный механизм коммерческой балансировки обеспечивает для всех участников 100-процентное исполнение договоров поставок и неизбежно будет способствовать развитию биржевой торговли.