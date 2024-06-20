Какие уловки применяют продавцы на маркетплейсах, чтобы продать товар подороже

Со стороны продавца уловки и хитрости могут быть как совсем недобросовестные действия, к примеру, предоставление заведомо неверной информации о товаре, так и разные психологические уловки, на которые попадается большинство покупателей.
Впрочем, размещение недостоверной информации, проще говоря, обман — не очень частое явление, уточняет эксперт. На это идут продавцы, которые совсем не заботятся о своей репутации и думают только о сиюминутной выгоде.
В этом случае покупателю достаточно быть внимательным и проверять основное описание товара, фото и читать отзывы о продавце.
Что касается других, более тонких хитростей, здесь все зависит от типа товара и изобретательности продавца.
Некоторые манипулируют восприятием внешнего вида продукции. Для этого продавцы делают качественные фото, где товар смотрится крупнее или материал выглядит лучше. Размер сложно определить на изображении, если рядом нет объектов для сравнения масштаба, а точный формат при этом не указан в описании.
Улучшить визуально качество материала помогают многочисленные фильтры на фото.
«И если покупатели при выборе товара ограничатся впечатлениями, полученными по изображению, то их ждет разочарование — скорее всего, товар будет выглядеть проще, меньше и дешевле указанной стоимости», — объясняет Ольга Бобровская.
Для одежды и продуктов питания частый способ завысить стоимость товара — это манипуляции с описанием состава.
В заголовок описания товара на маркетплейсе такие продавцы выносят «самый дорогой ингредиент или элемент состава».
«Так, продавец может указать название “кашемировый шарф”, при этом в изделии будет всего 5% кашемира, либо в “миндальном печенье” миндаль составит очень маленькую долю или вообще будет представлен в виде ароматизатора», — рассказывает специалист.
Чтобы избежать юридических последствий, продавец может мелким шрифтом указать реальный состав товара, но покупатели чаще всего поверхностно смотрят описание и поддаются броским заголовкам.
И, конечно, любимый большинством продавцов способ создать ажиотаж вокруг своего товара — имитация распродажи. «Правда, перед этим продавец повышает цену, и только потом указывает большой процент скидки. При этом даже с этой скидкой товар часто может стоить дороже, чем у продавцов аналогичного товара без скидки», — говорит Бобровская.
Чтобы не испортить впечатление от покупки, эксперт советует внимательно читать описание товара, а также изучать аналогичные предложения, в том числе на других площадках.
«В этом и заключается преимущество маркетплейсов — там можно легко сравнить цены и другие параметры предложений и после этого принять решение о покупке», — заключила Ольга Бобровская.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева