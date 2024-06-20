Какие уловки применяют продавцы на маркетплейсах, чтобы продать товар подороже

И, конечно, любимый большинством продавцов способ создать ажиотаж вокруг своего товара — имитация распродажи. «Правда, перед этим продавец повышает цену, и только потом указывает большой процент скидки. При этом даже с этой скидкой товар часто может стоить дороже, чем у продавцов аналогичного товара без скидки», — говорит Бобровская.