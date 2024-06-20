Индекс Мосбиржи будет бороться

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь не показали единой динамики, которая резко разошлась вслед за публикацией официального курса доллара ЦБ РФ. Рублевый индикатор достиг минимума с декабря 2023 года и потерял 2,8%, вплотную подступив к отметке 3000 пунктов. Долларовый РТС вернулся к сопротивлению 1155 пунктов на фоне резкого укрепления рубля к американской валюте.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов прибавил 2,2%, достигнув 11,19 ₽, а ранее обновил пик с мая 2023 года 10,84 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 82,62 ₽ и 89,09 ₽ соответственно, обновив минимумы с июня прошлого года на основе данных досанкционных биржевых торгов.
В начале торгового дня российский фондовый рынок от дальнейших продаж может сдержать близость психологически важного уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, но в целом фундаментальных причин для возвращения к покупкам в рублевом сегменте пока также нет. Стабилизация ниже 3000 пунктов может предвещать движение индикатора к 2900 пунктам (нижняя полоса Боллинджера месячного графика). Обнадеживающей новостью для «быков» может служить растущая по мере падения рынка дивидендная доходность отдельных эмитентов. Так, привилегированные акции Сургутнефтегаза в среду подверглись продажам из-за ослабления доллара, но доходность по выплатам превысила 19,5%, в то время как при самом жестком сценарии от ЦБ РФ ожидают повышения ключевой ставки до 18%. Таким образом, дивидендный фактор в ближайшие недели может поддержать настроения в ряде акций.
События дня:
- заседание Банка Англии по процентной ставке (14.00 мск)
- число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- число начатых строительств домов и разрешений на строительство США в мае (15.30 мск)
- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июне (15.30 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
- визит Владимира Путина во Вьетнам, день 2
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