Индекс Мосбиржи будет бороться

В начале торгового дня российский фондовый рынок от дальнейших продаж может сдержать близость психологически важного уровня 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, но в целом фундаментальных причин для возвращения к покупкам в рублевом сегменте пока также нет. Стабилизация ниже 3000 пунктов может предвещать движение индикатора к 2900 пунктам (нижняя полоса Боллинджера месячного графика). Обнадеживающей новостью для «быков» может служить растущая по мере падения рынка дивидендная доходность отдельных эмитентов. Так, привилегированные акции Сургутнефтегаза в среду подверглись продажам из-за ослабления доллара, но доходность по выплатам превысила 19,5%, в то время как при самом жестком сценарии от ЦБ РФ ожидают повышения ключевой ставки до 18%. Таким образом, дивидендный фактор в ближайшие недели может поддержать настроения в ряде акций.