Эксперты объяснили, почему курс доллара рухнул к рублю и когда отскочит назад

Летом 2022 года курс доллара опустился примерно до 55 рублей, но сейчас оснований для повторения тех событий на финансовом рынке нет, считает эксперт. «Тогда была мощная волатильность из-за сильных внешних шоков, а сейчас шоки значительно слабее. Поэтому фундаментально курс рубля где был, примерно там же и останется, а в моменте поукрепляется из-за подстройки рынка и налогового периода. Потом он отскочит обратно, и к концу июля мы вполне может снова увидеть курс около 90 рублей за доллар», — спрогнозировал Антон Табах.