Эксперты объяснили, почему курс доллара рухнул к рублю и когда отскочит назад

Наличный доллар в обменниках можно купить уже по 86 рублей, хотя на прошлой неделе за него просили на 10−12% больше. На открытии Мосбиржи утром 20 июня ситуация не поменялась. Высока вероятность, что взлет российской нацвалюты будет кратковременным, если только Запад не сумеет резко затруднить поступление импортных товаров в Россию, рассказали «Российской газете» экономисты.
«Пока укрепление рубля выглядит как техническое — рынок подстраивается под новые условия. То есть к тому, что на бирже остался юань, а доллары и евро — только на внебиржевых площадках. Плюс закладываются повышенные транзакционные издержки и начинается налоговый период. Новых фундаментальных поводов для резкого укрепления рубля нет», — говорит доцент экономического факультета МГУ, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
Летом 2022 года курс доллара опустился примерно до 55 рублей, но сейчас оснований для повторения тех событий на финансовом рынке нет, считает эксперт. «Тогда была мощная волатильность из-за сильных внешних шоков, а сейчас шоки значительно слабее. Поэтому фундаментально курс рубля где был, примерно там же и останется, а в моменте поукрепляется из-за подстройки рынка и налогового периода. Потом он отскочит обратно, и к концу июля мы вполне может снова увидеть курс около 90 рублей за доллар», — спрогнозировал Антон Табах.
На Московской бирже удары вниз по валюте последние дни происходили на открытии и в первые часы торгов, что говорит о желании крупных участников рынка в больших объемах продать юани и другие валюты, заметил главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.
«Кто именно это делает — мы не знаем, но видимо, он боится, что рассчитываться юанями из России не получится, и потому продает свои запасы. Спроса, чтобы столь внушительные объемы выкупить, на рынке не хватает. Вот это на рубль и давит. Это одно из последствий санкций и я думаю, что это не здоровый процесс», — сказал эксперт.
На текущих отметках курс мог бы стабилизироваться, если бы в России лучше обстояла ситуация с производительностью труда на производстве, а санкций было поменьше, добавил Евгений Надоршин. «А так это скорее временное явление. Возможно, потенциал удорожания еще есть, но это ненадолго. Когда распродадут все объемы валюты, то курс вернется на 90 рублей за доллар и выше», — полагает он.
Неправильно искать какую-то одну причину стремительного укрепления рубля в последние дни, так как на рынок влияет целая совокупность факторов, заявили «Российской газете» главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец и главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин.
«Укрепление рубля может быть связано с вероятными сложностями проведения расчетов за импорт и проблем с отправкой трансграничных переводов. На решение этих сложностей требуется какое-то время. Однако хотя торговые потоки способны двигать курс далеко, это не происходит настолько быстро. Поэтому вторая причина, скорее всего, связана с подстройкой рынка к новым условиям. Например, закрытием фьючерсных контрактов на валюту и сокращением чистых открытых валютных позиций», — перечислил Кузьмин.
Помимо перечисленных причин на курс в моменте могут влиять эмоции участников рынка, для которых столь сильное движение по валюте оказалось неожиданностью, отметила Софья Донец.
«Есть люди, которые купили доллар по курсу выше 90 рублей или юань выше 12 рублей, теперь они видят обвал и могут продавать в надежде, что откупятся назад еще ниже. Похожие мысли у экспортеров в связи с началом налогового периода: если валюта падает, рационально ее побыстрее продать, пока не упала еще ниже. Но все это — кратковременные факторы», — объяснила она.
Раз Россия продолжает проводить внешнеторговые операции, значит, новые санкции принципиально ситуации с курсом валюты не меняют. «Он, как и прежде, фундаментально определяется соотношением поступающей и исходящей из страны валюты, то есть экспортом и импортом. Но расчеты за импорт к последним движениям в курсе приплетать рано», — подчеркнула Донец.
Даже при беспрецедентном сценарии, если отток капитала из России на продолжительное время совсем прекратится, равновесный курс доллара составит 80−82 рубля, подсчитала она. «Это все еще очень и очень маловероятный сценарий для нас. Остальное движение в валюте можно отнести к краткосрочному перелету. Сравнения с летом 2022 года некорректны, поскольку тогда был рекордный торговый профицит, а сейчас он в разы меньше», — добавила эксперт.
Ситуация в июне 2024 года не похожа на 2022 год, согласен Олег Кузьмин. «Тогда был системный шок, он привел к долгому и значительному сокращению импорта и закрытию каналов оттока капитала. Одновременно экспортные доходы России очень сильно возросли, поэтому рубль сильно укрепился. Сейчас больше похоже на быструю, но единоразовую подстройку рынка к новым условиям. Я бы назвал ориентир по курсу от 80 до 90 рублей за доллар через 3−6 месяцев, если только в экономике не начнутся глубокие структурные изменения», — сказал экономист.
С учетом всех событий и эффектов последней недели аналитики «Т-Инвестиций» тоже пересмотрели свой прогноз на второе полугодие по курсу доллара с 90−95 рублей до диапазона в 87−92 рубля, заключила Софья Донец.