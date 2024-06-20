ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 21 июня

12 июня Минфин США ввел санкции в отношении Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. После этого торговая площадка приостановила торги долларами и евро, а Банк России перешел к новым правилам расчета официального курса рубля к этим валютам.