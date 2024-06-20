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ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 21 июня

Банк России установил официальный курс доллара на 21 июня на уровне 85,41 ₽/$, евро — на уровне 91,45 ₽/€. На 20 июня ЦБ устанавливал курс на уровне 82,63 ₽/$ и 89,09 ₽/€.

Источник: AP 2023

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Официальный курс юаня установлен на уровне 11,52 ₽ (+0,35 ₽). По данным Московской биржи на 18:24 мск, китайская валюта росла до 11,83 ₽ (+5,7%).

12 июня Минфин США ввел санкции в отношении Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. После этого торговая площадка приостановила торги долларами и евро, а Банк России перешел к новым правилам расчета официального курса рубля к этим валютам.