Будет ли в России несколько курсов валют

За несколько дней курс российской валюты укрепился к доллару и евро, хотя аналитики ожидали обратного: после введения блокирующих санкций против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Однако есть и другое обстоятельство, которого опасаются эксперты: что в России будет несколько курсов валют. Чего ждать россиянам от рынка валют Финансы Mail.ru спросили у Дениса Перепелицы, к.э.н., директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.