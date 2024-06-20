Будет ли в России несколько курсов валют

По мнению экономиста, в России даже до введения санкций против Мосбиржи было несколько курсов валют — официальный курс ЦБ, курс биржи (меняющийся ежесекундно), курсы коммерческих банков на обмен наличной и безналичной валюты, курс, высчитываемый через стейблкойны на крипторынке.
Сейчас, по словам экономиста, ситуация практически не изменится.
За исключением того, что биржевого курса не будет.
«Только сейчас Банк России будет формировать официальный курс по агрегированному показателю внебиржевых курсов валют на площадках коммерческих банков. В остальном ситуация не изменится», — пояснил экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева