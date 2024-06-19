В Сбере считают, что ЦБ может предложить отменить обязательную продажу валютной выручки

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России может выступить с заявлениями против роста рубля, в том числе — предложить отменить обязательную продажу валютной выручки. Об этом говорится в Telegram-канале «Сберинвестиции».
18 июня рубль укреплялся. На спотовом рынке он подорожал на 4%, до 11,45 ₽ за юань, на фьючерсном — еще сильнее. «Похоже, с расчетами в юанях есть сложности. Из-за этого спрос на валюту низкий, а экспортеры должны ее активно продавать из-за указа об обязательной продаже валютной выручки. Сегодня рубль может укрепиться до 11 ₽ за юань», — говорится в сообщении.
Таким образом, аналитики Сбера не исключают, что Центробанк может предложить отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить продажу юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат Фонда национального благосостояния.