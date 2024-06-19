В мае Япония сократила импорт из России на 32,2%

Согласно опубликованным данным, экспорт из Японии в Россию составил 27,81 млрд иен ($176 млн). Импорт составил 64,25 млрд иен ($406,5 млн). Товарооборот в мае составил около 92 млрд иен ($582,5 млн).
По итогам апреля товарооборот Японии и России сократился на 16,22% в годовом выражении и составил 85,56 млрд иен (около $547,6 млн). Больше всего было поставлено японских машин (24,52% товарооборота) и российских энергоносителей (35,03%).
С 17 апреля Япония ввела запрет на экспорт в РФ товаров 164 категорий. Ограничения затронули минеральное топливо и масла, изделия из стали, электрооборудование (включая литий-ионные аккумуляторы) и фотооборудование. С 10 мая Япония запретила импорт непромышленных российских алмазов.