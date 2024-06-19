«Уход от доллара»: с чем связан растущий интерес мировых центробанков к золоту

Большинство центробанков считают, что в ближайшие пять лет доля золота в мировых резервах будет расти, тогда как глобальный интерес к доллару, напротив, продолжит снижаться. Опасения у ряда ЦБ вызывает санкционная политика США, и в частности использование Вашингтоном своей нацвалюты в качестве оружия во внешнеполитической борьбе. После того как Штаты вместе с союзниками заблокировали на своей территории часть денег России, многие страны задумались о целесообразности хранения собственных средств на Западе. На этом фоне золото становится всё более привлекательным активом для сбережения резервов, а высокий спрос подталкивает цены на драгметалл к всё новым историческим максимумам, отмечают эксперты.