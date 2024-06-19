Себестоимость строительства жилья в РФ за три года выросла на 63%

В апреле 2024 года себестоимость строительства многоквартирных домов в России достигла 81,1 тысяч рублей за квадратный метр. Это на 13,2% больше, чем в апреле предыдущего года, и на 63% больше по сравнению с тремя годами ранее.
В трети регионов себестоимость колеблется от 81,3 до 156,7 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как в большинстве регионов эта цифра составляет от 59,5 до 81 тысяч рублей. Лидируют по данному показателю столичные регионы, крупные города и северные территории.
За последние десять лет доля затрат, не связанных непосредственно со строительным процессом, значительно увеличилась и теперь составляет 54% от общей стоимости.
Цена земельного участка может доходить до 15% от стоимости одного квадратного метра, затраты на подключение к коммуникациям составляют до 10%, расходы на строительство объектов социальной инфраструктуры — до 20%, проценты по кредитам — до 10%, затраты на маркетинг и рекламу — до 7%.
Строительно-монтажные работы занимают 30−35% себестоимости строительства и сокращаются: десять лет назад их доля составляла 70−75%. По оценкам экспертов, прибыль застройщиков составляет около 15% от себестоимости строительства. Однако стремительный рост других составляющих не позволяет увеличивать рентабельность.
Согласно данным группы «РКС Девелопмент», темпы роста себестоимости строительства жилых проектов комфорт-класса увеличились. В 2023 году стоимость строительно-монтажных работ выросла на 18% по сравнению с 5% в 2022 году. Общий рост себестоимости квадратного метра жилой недвижимости массового сегмента с четвертого квартала 2020 года до начала 2024 года составил 63%.
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Виктория Воропаева