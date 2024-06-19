Сбер анонсировал новую ипотечную программу взамен льготной

Кроме того, банк намерен снизить ставки по комплексному предложению для объектов, финансируемых Сбером. На этап строительства минимальная ставка будет снижена до 12,2% благодаря увеличенному дисконту на 6 процентных пунктов. В настоящее время этот дисконт составляет 3,8 п. п., а минимальная ставка — 14,4%.