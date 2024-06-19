Сбер анонсировал новую ипотечную программу взамен льготной

Как сообщила пресс-служба банка, в рамках мероприятия Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, сообщил о новых условиях по ипотеке на первичном рынке взамен заканчивающейся массовой льготной программы.
Это нововведение вступит в силу в июле, отметил он.
В первую очередь, все российские застройщики смогут сохранить своим клиентам кредитование под 8% годовых на первые годы пользования кредитом (от 1 года до 5 лет). Это будет проходить за счет субсидии.
В данный момент минимальная ставка по программе «Субсидирование на короткий срок» составляет 11,5%.
Кроме того, банк намерен снизить ставки по комплексному предложению для объектов, финансируемых Сбером. На этап строительства минимальная ставка будет снижена до 12,2% благодаря увеличенному дисконту на 6 процентных пунктов. В настоящее время этот дисконт составляет 3,8 п. п., а минимальная ставка — 14,4%.
Также для клиентов, оформляющих ипотеку по рыночным программам (без господдержки) и превышающих установленные лимиты, Сбер готов предложить скидку в размере 0,3 п. п. на ставку.
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Виктория Воропаева