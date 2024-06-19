Регулятор Китая одобрил IPO стартапа в сфере роботакси Momenta в США

Momenta была основана в 2016 году командой инженеров искусственного интеллекта из исследовательского подразделения Microsoft Research Asia. Стартап разрабатывает решения для беспилотного вождения Momenta Self-Driving, которое будет применяться для такси и личных автомобилей, и работает над собственным роботакси Momenta GO, следует из информации на сайте. Среди инвесторов Momenta — General Motors, Toyota, государственный китайский автопроизводитель SAIC Motor Corp., а также инвесткомпания Yunfeng Capital, основанная миллиардером Джеком Ма (77-е место рейтинга американского Forbes Real-Time Billionaires, состояние $24,6 млрд). В 2023 году сообщалось, что Momenta рассматривала возможность проведения IPO в США или Гонконге, объем размещения мог составить до $1 млрд.