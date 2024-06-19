Регулятор Китая одобрил IPO стартапа в сфере роботакси Momenta в США

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая одобрила листинг в США стартапа Momenta, который занимается разработкой технологий для беспилотных автомобилей, передает Reuters со ссылкой на сообщение регулятора.
Momenta планирует разместить до 63,35 млн обыкновенных акции на Нью-Йоркской фондовой бирже или Nasdaq, указано в сообщении. Ранее стало известно, что компания в ходе IPO может привлечь от $200 млн до $300 млн, писал Bloomberg.
Momenta была основана в 2016 году командой инженеров искусственного интеллекта из исследовательского подразделения Microsoft Research Asia. Стартап разрабатывает решения для беспилотного вождения Momenta Self-Driving, которое будет применяться для такси и личных автомобилей, и работает над собственным роботакси Momenta GO, следует из информации на сайте. Среди инвесторов Momenta — General Motors, Toyota, государственный китайский автопроизводитель SAIC Motor Corp., а также инвесткомпания Yunfeng Capital, основанная миллиардером Джеком Ма (77-е место рейтинга американского Forbes Real-Time Billionaires, состояние $24,6 млрд). В 2023 году сообщалось, что Momenta рассматривала возможность проведения IPO в США или Гонконге, объем размещения мог составить до $1 млрд.
В апреле китайский регулятор одобрил листинг еще одного стартапа в сфере беспилотных автомобилей — Pony.ai. Компания рассчитывает разместить в США до 98,15 млн акций. В последнем раунде финансирования в марте 2022 года инвесторы оценили Pony.ai в $8,5 млрд.
Тогда сервис такси Didi провел крупнейшее размещение среди фирм из Китая в США и привлек $4,4 млрд, но через несколько дней после этого китайские регуляторы обвинили его в нарушениях. Они заподозрили Didi в незаконном сборе и передаче данных пользователей из Китая за границу и потребовали убрать сервис из местных магазинов приложений, запретили регистрировать новых пользователей и начали масштабное расследование. Из-за давления властей Didi принял решение о делистинге с Нью-Йоркской фондовой биржи.
Екатерина Хабидулина