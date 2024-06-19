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Путин сообщил о планах НОВАТЭКа реализовать СПГ-проекты во Вьетнаме

Российская компания НОВАТЭК планирует запустить на территории Вьетнама проекты, связанные со сжиженным природным газом (СПГ). Об этом написал президент России Владимир Путин в статье для издания вьетнамской ЦК Компартии «Нянзан», опубликованной в преддверии его визита во Вьетнам.

Источник: Reuters

Владимир Путин отметил, что важной отраслью взаимодействия Вьетнама и России стала энергетическая сфера. «''Газпром'' ведет добычу газа во Вьетнаме, а другая крупная российская компания — ''Новатэк'' — намерена осуществлять СПГ-проекты на вьетнамской территории», — говорится в статье.

При содействии «Росатома», рассказал президент, обсуждается идея создания во Вьетнаме центра ядерной науки и технологий. Российская госкорпорация, отметил Владимир Путин, готова помочь вьетнамским партнерам сформировать атомно-энергетическую отрасль.

С 1981 года во Вьетнаме работает компания «Вьетсовпептро» — совместное российско-вьетнамское предприятие, разрабатывающее нефтегазовые месторождения. С начала работы объем добытой компанией нефти превысил 250 млн т. В Ненецком автономном округе России расположена созданная в 2008 году нефтедобывающая компания «Русвьетпетро», совладельцем которой является вьетнамская госкомпания «Петровьетнам».

Во время визита Владимира Путина во Вьетнам, который состоится 19—20 июня, запланированы его переговоры с вьетнамским президентом То Ламом, генсеком ЦККП Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Также господин Путин встретится с выпускниками советских и российских вузов во Вьетнаме.