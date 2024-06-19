Путин сообщил о планах НОВАТЭКа реализовать СПГ-проекты во Вьетнаме

Во время визита Владимира Путина во Вьетнам, который состоится 19—20 июня , запланированы его переговоры с вьетнамским президентом То Ламом, генсеком ЦККП Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Также господин Путин встретится с выпускниками советских и российских вузов во Вьетнаме.