Путин сообщил о планах НОВАТЭКа реализовать СПГ-проекты во Вьетнаме

При содействии «Росатома», рассказал президент, обсуждается идея создания во Вьетнаме центра ядерной науки и технологий. Российская госкорпорация, отметил Владимир Путин, готова помочь вьетнамским партнерам сформировать атомно-энергетическую отрасль.
С 1981 года во Вьетнаме работает компания «Вьетсовпептро» — совместное российско-вьетнамское предприятие, разрабатывающее нефтегазовые месторождения. С начала работы объем добытой компанией нефти превысил 250 млн т. В Ненецком автономном округе России расположена созданная в 2008 году нефтедобывающая компания «Русвьетпетро», совладельцем которой является вьетнамская госкомпания «Петровьетнам».
Во время визита Владимира Путина во Вьетнам, который состоится