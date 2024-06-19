Профессор ВШЭ Коган объяснил укрепление рубля к юаню проблемами с импортом

Первой из них он назвал опасения по поводу того, что торги юанем на Мосбирже также вскоре остановятся. Несмотря на то, что каких-то подтверждений такой угрозе нет, самые осторожные участники торгов уже могли начать подготовку.
Второй причиной стало очевидное будущее увеличение проблем с оплатой импорта, ведь помимо российских институтов, под новые ограничения попали десятки китайских компаний, в том числе финансовых, которые были связаны с Россией. Из-за этого китайцы дополнительно перестраховываются и обрывают контакты с любыми российскими импортерами.
Также санкции введены и в отношении дочерних компаний российских банков, через которых тоже шли многие расчеты по импорту и экспорту, так что компаниям придется искать новые каналы, что займет неопределенное количество времени. По мнению Когана, вслед за ростом рубля можно ожидать новый обвал поставок из Китая уже в ближайшем будущем.
Соответственно, интерес к юаню сокращается по объективным причинам, а вот валютная выручка от экспортеров поступает в прежних объемах, потому что цены на нефть и объемы поставок стабилизировались.
Эксперт предположил, что для борьбы с этой тенденцией (резкий рост курса рубля невыгоден бюджету и компаниям) с экспортеров могут временно снять обязательства по продаже валютной выручки, введенные прошлой осенью, а Центробанк может взять паузу в покупке валюты в рамках отложенных операций.
По состоянию на среду, 19 июня, курс юаня опускался до 10,84 рубля, что стало минимумом с мая прошлого года. С момента введения санкций против Мосбиржи он потерял уже около 1,5 рублей.