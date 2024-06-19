Профессор ВШЭ Коган объяснил укрепление рубля к юаню проблемами с импортом

Также санкции введены и в отношении дочерних компаний российских банков, через которых тоже шли многие расчеты по импорту и экспорту, так что компаниям придется искать новые каналы, что займет неопределенное количество времени. По мнению Когана, вслед за ростом рубля можно ожидать новый обвал поставок из Китая уже в ближайшем будущем.