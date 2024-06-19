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Полная стоимость потребкредитов в некоторых крупных банках доходит до 60%

В некоторых российских банках верхняя граница полной стоимости потребительского кредита находится на уровне 57−60% и иногда превышает этот порог, пишут «Ведомости».

Источник: РИА "Новости"

Среди крупных игроков такая стоимость кредита встречается у:

— «Зенита».

В последние месяцы наблюдается значительное повышение верхнего порога полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) в ряде банков, пишет издание.

ПСК — это показатель, который отражает все расходы заемщика на обслуживание кредита, включая не только процентную ставку, но и всевозможные комиссии и страховые платежи.

Уровень ПСК в российских банках был ниже даже в кризисный 2022 год — тогда он держался на уровне 45% при ключевой ставке 17%-20%. С декабря 2023 года ключавая ставка ЦБ установлена на уровне 16%, и представители регулятора не исключают повышения этого показателя.

Причину нынешнего роста полной стоимости кредита можно искать в изменениях, введенных в конце января. Теперь расчет ПСК обязательно включает все расходы заемщика, без которых кредит либо не будет выдан, либо выдадут его на иных, менее выгодных условиях.

Центральный Банк отметил в марте, что новая методика расчета может искусственно завышать значения ПСК. Однако реальные затраты заемщиков остаются неизменными, просто раньше они могли скрываться в различных комиссиях.

Для наглядности: с апреля по июль предельный диапазон ПСК по беззалоговым кредитам на срок до года составляет от 25,752% до 57,027%, а по кредитам более года — от 29,951% до 39,932%. С июля по сентябрь эти показатели еще подросли: по краткосрочным кредитам ПСК составляет от 28,653% до 59,829%, а по долгосрочным — от 33,523% до 41,589%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева.