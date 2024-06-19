Полная стоимость потребкредитов в некоторых крупных банках доходит до 60%

Среди крупных игроков такая стоимость кредита встречается у:
— Альфа-банка,
— Росбанка,
— Московского кредитного банка (МКБ),
— Газпромбанка,
— «Зенита».
В последние месяцы наблюдается значительное повышение верхнего порога полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) в ряде банков, пишет издание.
ПСК — это показатель, который отражает все расходы заемщика на обслуживание кредита, включая не только процентную ставку, но и всевозможные комиссии и страховые платежи.
Уровень ПСК в российских банках был ниже даже в кризисный 2022 год — тогда он держался на уровне 45% при ключевой ставке 17%-20%. С декабря 2023 года ключавая ставка ЦБ установлена на уровне 16%, и представители регулятора не исключают повышения этого показателя.
Причину нынешнего роста полной стоимости кредита можно искать в изменениях, введенных в конце января. Теперь расчет ПСК обязательно включает все расходы заемщика, без которых кредит либо не будет выдан, либо выдадут его на иных, менее выгодных условиях.
Центральный Банк отметил в марте, что новая методика расчета может искусственно завышать значения ПСК. Однако реальные затраты заемщиков остаются неизменными, просто раньше они могли скрываться в различных комиссиях.
Для наглядности: с апреля по июль предельный диапазон ПСК по беззалоговым кредитам на срок до года составляет от 25,752% до 57,027%, а по кредитам более года — от 29,951% до 39,932%. С июля по сентябрь эти показатели еще подросли: по краткосрочным кредитам ПСК составляет от 28,653% до 59,829%, а по долгосрочным — от 33,523% до 41,589%.
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Виктория Воропаева.