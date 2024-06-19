Полная стоимость потребкредитов в некоторых крупных банках доходит до 60%

Для наглядности: с апреля по июль предельный диапазон ПСК по беззалоговым кредитам на срок до года составляет от 25,752% до 57,027%, а по кредитам более года — от 29,951% до 39,932%. С июля по сентябрь эти показатели еще подросли: по краткосрочным кредитам ПСК составляет от 28,653% до 59,829%, а по долгосрочным — от 33,523% до 41,589%.