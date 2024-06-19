«Почту России» оштрафовали на 100 млн рублей

По информации издания, почтовый оператор по договору с Минцифры получил в 2021 году 5 млрд руб. на ремонт и модернизацию своих отделений, однако в 279 из них работы не были выполнены в срок. В «Почте России» считают претензии «формальностью». Там также утверждают, что отделения возобновили работу после ремонта в срок.