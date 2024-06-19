Минстрой: регионам надо контролировать цену новостроек при семейной ипотеке

«В каждом регионе, в каждом муниципалитете все застройщики понятны. И если мы увидим, что застройщик спекулирует на отложенном спросе, а регион ничего не делает, мы будем, наверное, менее внимательно относиться к мерам поддержки со стороны федерации для такого региона. Контроль и мониторинг цен — это задача региональных властей», — заявил Стасишин.