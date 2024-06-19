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Минстрой: регионам надо контролировать цену новостроек при семейной ипотеке

СОЧИ, 19 июн — РИА Недвижимость. Минстрой России рассчитывает, что власти регионов и муниципалитетов будут контролировать динамику цен на новостройки в рамках модернизированной программы семейной ипотеки, сказал в интервью РИА Новости на форуме недвижимости «Движение» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Источник: РИА "Новости"

«Жилье, которое будет строиться, особенно в регионах с отложенным спросом, должно быть доступным, и здесь это будет большая работа с коллегами из регионов», — подчеркнул он.

По словам замминистра, власти в регионах и на местах должны понимать разницу между себестоимостью и инвестиционной себестоимостью, а также обращать внимание, как девелоперы работают над оптимизацией затрат для новостроек, особенно если они хотят работать с покупателями по семейной ипотеке.

«В каждом регионе, в каждом муниципалитете все застройщики понятны. И если мы увидим, что застройщик спекулирует на отложенном спросе, а регион ничего не делает, мы будем, наверное, менее внимательно относиться к мерам поддержки со стороны федерации для такого региона. Контроль и мониторинг цен — это задача региональных властей», — заявил Стасишин.