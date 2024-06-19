Минсельхоз сообщил, что динамика цен производителей на хлеб находится в пределах инфляции

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Динамика цен производителей на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки в России находится в пределах темпов инфляции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
«По состоянию на 19 июня цены производителей на хлеб из пшеничной муки в среднем составляют 63,7 рубля за кг, а из ржано-пшеничной муки — 56,5 рубля за кг. Годовая динамика отпускной стоимости данной продукции находится в пределах темпов инфляции», — говорится в сообщении.
В то же время производство хлеба и хлебобулочных изделий в России растет. В январе — апреле выпущено более 2 млн тонн такой продукции, что на 2,5% больше показателя аналогичного периода 2023 года.
«Стоит отметить, что у производителей увеличиваются затраты на транспортировку, упаковку и сопутствующие расходы, и это сказывается на конечной стоимости товара. Вместе с тем с учетом роста объемов производства Минсельхоз ожидает, что ценовая ситуация будет оставаться стабильной», — добавляется в сообщении министерства.
Также, как сообщает министерство, производители продолжают сокращать цены на куриные яйца: за неделю на 2%, за месяц — на 8,1%. Кроме того, фиксируется снижение отпускной стоимости некоторых наименований плодоовощной продукции. Томаты и огурцы за неделю подешевели на 4,3% и 2,3%, за месяц — уже на 26,6% и 15,8% соответственно. Также подешевели за неделю лук репчатый — на 0,7% и свекла столовая — на 0,4%.
В то же время отпускная цена на картофель в настоящее время составляет в среднем 16,19 рубля за 1 кг. «Годовая динамика ниже инфляции, что обусловлено высоким урожаем прошлого года», — отмечает Минсельхоз.
«При этом в рознице ценовая ситуация по этому продукту характерна для данного времени года. Сейчас на рынке преобладает импортный картофель, стоимость которого зависит от валютного курса и ряда других аспектов. С августа начнется поступление российского картофеля нового урожая, что будет способствовать снижению цен», — добавляется в сообщении министерства.