Минсельхоз сообщил, что динамика цен производителей на хлеб находится в пределах инфляции

Также, как сообщает министерство, производители продолжают сокращать цены на куриные яйца: за неделю на 2%, за месяц — на 8,1%. Кроме того, фиксируется снижение отпускной стоимости некоторых наименований плодоовощной продукции. Томаты и огурцы за неделю подешевели на 4,3% и 2,3%, за месяц — уже на 26,6% и 15,8% соответственно. Также подешевели за неделю лук репчатый — на 0,7% и свекла столовая — на 0,4%.