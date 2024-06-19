Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года

Курс юаня упал ниже 11 рублей за единицу впервые с мая 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 19 июня.
Согласно расчетам «завтра», к 10:09 часам курс китайской валюты опускается до 10,90 рубля — это на 55 копеек меньше предыдущего закрытия, говорится на сайте биржи.
Накануне курс юаня на Мосбирже упал ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня 2023 года. Так, в 18:27 по московскому времени курс юаня по отношению к рублю упал на 0,4 копейки.
После введения санкций в отношении Московской биржи курс доллара вырос до 100 рублей в московских обменниках. Акции биржи упали на 15 процентов из-за пакета санкций, которые ввели Соединенные Штаты 12 июня. После такого сильного падения Мосбиржа приостановила торги долларом и евро.
Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита ГКУ Москвы ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г. В. Плеханова» Людмила Голощапова сообщила, что в ближайшее время курс рубля будет расти.