Каким будет курс рубля 20 июня 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца недели (на базе индикаторов срочного рынка) — 82−85, по биржевому курсу юаня — 11,0−11,8. После введения санкций в отношении российской биржевой инфраструктуры валютный рынок привыкает к новой реальности, переживая всплеск волатильности. Некоторые участники торгов на фоне обнажившихся инфраструктурных рисков начали избавляться не только от токсичных валют, но и от юаня. Хотя, на наш взгляд, вероятность прекращения торговли им на бирже близка к нулю. Но главный драйвер роста рубля — это перекос спроса и предложения на рынке. Спрос импортеров на валюту мог резко просесть из-за усугубления сложностей с оплатой поставок, валюта же от экспорта продолжает поступать в прежнем объеме. К тому же близится налоговый период. Пока рынок не привыкнет к новым реалиям, волатильность сохранится. Нельзя исключать более сильных позиций рубля в ближайшее время. Однако попытки отскока в юане и фьючерсных контрактах на доллар и евро могут указывать на скорую стабилизацию ситуации.