Каким будет курс рубля 20 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в среду продолжил снижаться. Наибольшее давление на акции оказал валютный фактор — рубль продолжил активно укрепляться. Сказывается и рост относительной привлекательности облигаций по соотношению риск-доходность. Позитивом выступил рост цен на нефть — баррель Brent перевалил за $85 впервые с конца апреля.
Внешнерыночные настроения были преимущественно негативными. Китайские индексы закрылись в зоне отрицательных значений на 0,4−1,3%, потери нес и европейский бенчмарк Euro Stoxx 50. Биржи США не работали в связи с национальным праздником.
В четверг Народный банк Китая будет решать судьбу процентных ставок, ЕЦБ представит ежемесячный отчет. В США выйдет важная статистика — объем строительства новых домов в мае и недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице.
Банк России завтра опубликует резюме обсуждения ключевой ставки от 7 июня.
Индекс Мосбиржи приблизился к 3000 п., здесь расположена сильная поддержка, от которой может сформироваться отскок. Важным условием для восстановления является прекращение тенденции укрепления рубля. Прогноз на 20 июня по индексу Мосбиржи — 2985−3100 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца недели (на базе индикаторов срочного рынка) — 82−85, по биржевому курсу юаня — 11,0−11,8. После введения санкций в отношении российской биржевой инфраструктуры валютный рынок привыкает к новой реальности, переживая всплеск волатильности. Некоторые участники торгов на фоне обнажившихся инфраструктурных рисков начали избавляться не только от токсичных валют, но и от юаня. Хотя, на наш взгляд, вероятность прекращения торговли им на бирже близка к нулю. Но главный драйвер роста рубля — это перекос спроса и предложения на рынке. Спрос импортеров на валюту мог резко просесть из-за усугубления сложностей с оплатой поставок, валюта же от экспорта продолжает поступать в прежнем объеме. К тому же близится налоговый период. Пока рынок не привыкнет к новым реалиям, волатильность сохранится. Нельзя исключать более сильных позиций рубля в ближайшее время. Однако попытки отскока в юане и фьючерсных контрактах на доллар и евро могут указывать на скорую стабилизацию ситуации.
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