Когда банк по закону может не вернуть деньги со вклада

1. Если вкладчик является должником.
Дело в том, что судебные приставы могут налагать арест на любые средства, которые есть у должника. Не имеет значения, будут это счета, депозиты. «В банк приходит запрос, и он обязан сообщить о любых средствах, которые есть на балансе у гражданина. Поэтому судебные приставы могут списать деньги со вклада в счет погашения долга также, как и с простого счета», — объясняет эксперт.
В этом случае банк всего лишь будет исполнять требования закона — и ситуация от него не зависит.
2. Если вклад пытаются закрыть по недействительным документам.
Такое, по словам юриста, встречается нечасто. Однако перед тем, как вы собираетесь снять деньги с депозита, стоит проверить актуальность документов. Встречаются ситуации, когда, например, истек срок действия паспорта и его необходимо заменить. В этом случае деньги отдадут только по новому документу.
3. Если вы пытаетесь снять деньги с депозита на имя несовершеннолетнего.
В этом случае на выдачу денег должно быть получено разрешение органа опеки и попечительства.
Если его нет, банк будет совершенно прав, когда откажет в выдаче средств. И тот факт, что деньги хотят получить законные представители несовершеннолетнего не изменит ситуацию. Единственный случай, когда можно обойтись без разрешения органов опеки, — если депозит открыл сам несовершеннолетний по достижении 14 лет.
4. Если счет заблокирован по ФЗ — 115.
То есть вас подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма, разъясняет юрист.
«Звучит страшно, но, тем не менее, по этой статье регулярно происходят блокировки. Таким правом банки наделил Центробанк», — предупреждает юрист.
Они могут заблокировать счет гражданина до выяснения обстоятельств и прекратить все операции по нему, в том числе остановить или ограничить выдачу средств. Банки блокируют счета по этой статье, когда сомневаются в законности денег, поступивших на депозит в сумме больше 600 тысяч рублей.
В таком случае необходимо подтвердить их законность. Могут подойти справки 2НДФЛ, договоры, по которым вы получали денежные средства, если это деньги от продажи собственности, то договоры купли-продажи
«Если даже после этого банк отказывает в выдаче денег, то для решения вопроса необходимо обратиться в суд», — рассказал Гусятников.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева