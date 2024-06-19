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Когда банк по закону может не вернуть деньги со вклада

Депозит — это деньги, которые принадлежат гражданину и временно находятся у банка. Поэтому не вернуть их по требованию вкладчика финансовая организация не имеет права. Однако есть ряд ситуаций, когда банк имеет законные основания, чтобы отказать. Об этом рассказал Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

Источник: Reuters

1. Если вкладчик является должником.

Дело в том, что судебные приставы могут налагать арест на любые средства, которые есть у должника. Не имеет значения, будут это счета, депозиты. «В банк приходит запрос, и он обязан сообщить о любых средствах, которые есть на балансе у гражданина. Поэтому судебные приставы могут списать деньги со вклада в счет погашения долга также, как и с простого счета», — объясняет эксперт.

В этом случае банк всего лишь будет исполнять требования закона — и ситуация от него не зависит.

2. Если вклад пытаются закрыть по недействительным документам.

Такое, по словам юриста, встречается нечасто. Однако перед тем, как вы собираетесь снять деньги с депозита, стоит проверить актуальность документов. Встречаются ситуации, когда, например, истек срок действия паспорта и его необходимо заменить. В этом случае деньги отдадут только по новому документу.

3. Если вы пытаетесь снять деньги с депозита на имя несовершеннолетнего.

В этом случае на выдачу денег должно быть получено разрешение органа опеки и попечительства.

Если его нет, банк будет совершенно прав, когда откажет в выдаче средств. И тот факт, что деньги хотят получить законные представители несовершеннолетнего не изменит ситуацию. Единственный случай, когда можно обойтись без разрешения органов опеки, — если депозит открыл сам несовершеннолетний по достижении 14 лет.

4. Если счет заблокирован по ФЗ — 115.

То есть вас подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма, разъясняет юрист.

«Звучит страшно, но, тем не менее, по этой статье регулярно происходят блокировки. Таким правом банки наделил Центробанк», — предупреждает юрист.

Они могут заблокировать счет гражданина до выяснения обстоятельств и прекратить все операции по нему, в том числе остановить или ограничить выдачу средств. Банки блокируют счета по этой статье, когда сомневаются в законности денег, поступивших на депозит в сумме больше 600 тысяч рублей.

В таком случае необходимо подтвердить их законность. Могут подойти справки 2НДФЛ, договоры, по которым вы получали денежные средства, если это деньги от продажи собственности, то договоры купли-продажи и т. д.

«Если даже после этого банк отказывает в выдаче денег, то для решения вопроса необходимо обратиться в суд», — рассказал Гусятников.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Елена Рогачева