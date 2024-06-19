Когда банк по закону может не вернуть деньги со вклада

Дело в том, что судебные приставы могут налагать арест на любые средства, которые есть у должника. Не имеет значения, будут это счета, депозиты. «В банк приходит запрос, и он обязан сообщить о любых средствах, которые есть на балансе у гражданина. Поэтому судебные приставы могут списать деньги со вклада в счет погашения долга также, как и с простого счета», — объясняет эксперт.