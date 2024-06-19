Годовая инфляция в РФ за неделю ускорилась до 8,46%

«В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,21%: на плодоовощную продукцию цены изменились на 1,56%, на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе рост цен замедлился до 0,03%: ускорилось удешевление электро- и бытовых приборов, на легковые автомобили околонулевой рост цен. В секторе услуг инфляция составила 0,41% на фоне изменения цен на авиабилеты на внутренние рейсы. Годовая инфляция в России на 17 июня составила 8,46%», — отмечается в обзоре.