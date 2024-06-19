Годовая инфляция в РФ за неделю ускорилась до 8,46%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ в период с 11 по 17 июня 2024 года ускорилась до 8,46% с 8,37% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.
«За неделю с 11 по 17 июня 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,17%», — указано в обзоре.
«В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,21%: на плодоовощную продукцию цены изменились на 1,56%, на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе рост цен замедлился до 0,03%: ускорилось удешевление электро- и бытовых приборов, на легковые автомобили околонулевой рост цен. В секторе услуг инфляция составила 0,41% на фоне изменения цен на авиабилеты на внутренние рейсы. Годовая инфляция в России на 17 июня составила 8,46%», — отмечается в обзоре.
Как сообщалось ранее, Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5%.