ФАС проанализирует последствия объединения Wildberries и группы Russ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в настоящее время не видит негативных последний в объединении маркетплейса Wildberries и группы Russ, заявил глава службы Максим Шаскольский.
«Если бы Wildberries с Ozon объединялись, то, конечно, нас бы это точно обеспокоило. И даже можно предсказать ответ на такую ситуацию. А в части Russ и Wildberries мы ситуацию изучим», — заявил он.
Глава ФАС напомнил, что пока в ведомство не поступала сделка на согласование, но в случае поступления — будет рассмотрена в установленном порядке.
«Компании успешны, развиваются в разных сегментах, возможно, будет достигнут положительный эффект для предпринимателей, для потребителей», — добавил он.
Во вторник, 18 июня, Wildberries сообщил, что маркетплейс и группа Russ, оператор наружной рекламы, объединяются с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. Подробности о формате объединения в сообщении не приводились. Среди целей объединения, кроме создания торговой платформы — предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия.