ФАС поддержала идею запретить экспорт дизеля для перекупщиков

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ поддержала идею запретить экспорт дизельного топлива для перекупщиков, сообщил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский.
«В этой части можно согласиться с позицией, что именно не производителям нужно ограничить», — сказал он.
Отвечая на вопрос о возможности продления на июль разрешения на экспорт бензина, Шаскольский заметил, что решение будет приниматься исходя из объемов запасов и ситуации на рынке. «Это будет решать Минэнерго. К нам никаких документов по этому поводу не поступало. Поэтому я не могу прокомментировать, будет или не будет. Пока не известно», — добавил он.
Минэнерго сообщало, что в настоящее время прорабатывается возможность запрета экспорта дизельного топлива для перекупщиков. Проект нормативного акта проходит процедуры межведомственного согласования, уточняли в пресс-службе министерства.
О запрете экспорта.
Запрет на экспорт бензина из РФ действовал в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. Аналогичная мера распространялась и на дизельное топливо.
При этом правительство РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года снова ввело временный запрет на экспорт бензина, однако такой же меры для дизеля принято не было.