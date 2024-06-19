ФАС поддержала идею запретить экспорт дизеля для перекупщиков

Отвечая на вопрос о возможности продления на июль разрешения на экспорт бензина, Шаскольский заметил, что решение будет приниматься исходя из объемов запасов и ситуации на рынке. «Это будет решать Минэнерго. К нам никаких документов по этому поводу не поступало. Поэтому я не могу прокомментировать, будет или не будет. Пока не известно», — добавил он.