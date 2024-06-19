Еврокомиссия предложила бюджет ЕС на 2025 год в €199,7 млрд

«Еврокомиссия предлагает общий объем бюджета [на 2025 год] в €199,7 млрд», — сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе, представляя этот документ.
Еврокомиссия, в частности, предложила выделить Украине в 2025 году из бюджета €4,3 млрд в виде грантов и €10,9 млрд — в виде кредитов. Помимо этого €1,8 млрд (около 1,1% бюджета Евросоюза) предлагается направить на военные расходы, в том числе €1,4 млрд на стимулирование военной промышленности и военных исследований и €244,5 млн на проекты «военной мобильности», то есть по развитию транспортной системы ЕС для переброски подкреплений к границам с РФ.
Важно отметить, что речь идет о бюджете Евросоюза, организации, которая раньше вообще не имела статьи оборонных расходов.
Эти средства дополняют оборонные ассигнования каждой отдельной страны ЕС, большинство из которых уже довели свои расходы до 2% национальных ВВП в соответствии с требованиями НАТО. Крупнейшей статьей расходов Евросоюза остаются расходы по Общей аграрной политике, направленные на поддержку аграрного производства в странах ЕС, в 2025 году они составят 53,8%. В то же время, если традиционно аграрные расходы в ЕС составляли до 40% бюджета, то сейчас из объем снизился до 27%.
Второй статьей являются расходы на развитие депрессивных регионов Евросоюза, так называемый Фонд сплоченности ЕС (Cohesion Fund) — на эти нужды предлагается выделить €49,2 млрд. Именно по этой линии происходит финансирование восточноевропейских стран ЕС и государств Прибалтики из бюджета Евросоюза.
Еще €16,3 млрд предлагается выделить странам — партнерам Евросоюза на проекты по инвестициям за рубежом и укрепление влияния Евросоюза в других регионах, в том числе по программам соседства в постсоветских странах.