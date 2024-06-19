Еврокомиссия предложила бюджет ЕС на 2025 год в €199,7 млрд

Эти средства дополняют оборонные ассигнования каждой отдельной страны ЕС, большинство из которых уже довели свои расходы до 2% национальных ВВП в соответствии с требованиями НАТО. Крупнейшей статьей расходов Евросоюза остаются расходы по Общей аграрной политике, направленные на поддержку аграрного производства в странах ЕС, в 2025 году они составят 53,8%. В то же время, если традиционно аграрные расходы в ЕС составляли до 40% бюджета, то сейчас из объем снизился до 27%.