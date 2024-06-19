Эксперты объяснили укрепление рубля к юаню

«Рекордное укрепление рубля вызвано сочетанием внешних и внутренних валютных барьеров. Извне имеем санкции США на биржевую инфраструктуру, и участники попросту избавляются от токсичных валют, да и переживают за юань, хотя, кажется, зря. А внутри страны давят на инвалюты нормативы экспортеров по возврату выручки и ставки ЦБ, сдерживающие спрос на валюту под импорт. Ориентир по юаню: от 10,8 [рубля] к 11,3 [рубля]. Для доллара — 85 [рублей], евро — 92 [рубля]», — сказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов также отметил влияние ожидания ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка в июле 2024 года. По его словам, сказывается и рост профицита счета текущих операций платежного баланса ЦБ РФ, «который происходит на фоне сокращения объемов импорта и из-за дополнительного внешнего давления на экономику РФ».
«Китайская валюта может также дешеветь на опасениях вторичных санкций. Риски вторичных санкций для китайских компаний могли привести к снижению объемов импорта из Поднебесной в Россию, что сократило спрос на китайские юани на Московской бирже, но пока этот фактор основным считать нельзя», — добавил аналитик.
В свою очередь, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал, что после того, как на Мосбирже прекратились торги долларами и евро, фактор спекулятивных атак на рубль перестал оказывать влияние на курс национальной валюты.
«Кроме того, проблемы возникли на стороне спроса на юань, поскольку усугубились сложности, связанные с оплатой импорта — валютными расчетами, что привело к общему ослаблению спроса на иностранную валюту», — отметил эксперт.
По его словам, приближающийся налоговый период также оказывает поддержку рублю, потому что экспортеры начали заблаговременно накапливать рубли для выплаты налогов в конце месяца. При этом многие российские компании сокращают накопленные денежные средства в юанях в пользу рублевых инструментов, которые приносят большую доходность, уточнил он.
В то же время Шатов обратил внимание на то, что укреплению российской нацвалюты также способствует рост нефтяных котировок: цена нефти марки Brent впервые с конца апреля поднялась выше $85 за баррель.
«К концу месяца можно ожидать умеренный отскок китайской валюты, в итоге юань, скорее всего, будет торговаться в рамках диапазона 11,8−12,2 рубля», — заключил он.