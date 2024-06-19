Эксперты объяснили укрепление рубля к юаню

«Рекордное укрепление рубля вызвано сочетанием внешних и внутренних валютных барьеров. Извне имеем санкции США на биржевую инфраструктуру, и участники попросту избавляются от токсичных валют, да и переживают за юань, хотя, кажется, зря. А внутри страны давят на инвалюты нормативы экспортеров по возврату выручки и ставки ЦБ, сдерживающие спрос на валюту под импорт. Ориентир по юаню: от 10,8 [рубля] к 11,3 [рубля]. Для доллара — 85 [рублей], евро — 92 [рубля]», — сказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.