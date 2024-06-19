ЦБ пояснил, откуда у россиян лишние деньги

За первый квартал банковский сектор заработал около 0,9 триллиона рублей. Этот рост прибыли в основном связан со снижением стоимости риска по корпоративным кредитам и уменьшением операционных расходов. Учитывая рост бизнеса, умеренное снижение маржи и низкие отчисления в резервы, прогноз прибыли на 2024 год был повышен до 3,1−3,6 триллиона рублей.