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ЦБ пояснил, откуда у россиян лишние деньги

В первом квартале 2024 года рост средств россиян на счетах в коммерческих банках составил 3,8%, констатирует Банк России.

Источник: РИА "Новости"

Это произошло по нескольким причинам:

— рост доходов,

— высокие проценты по вкладам,

— капитализация процентов по вкладам.

С учетом этих факторов, регулятор изменил прогнозы по ставкам на 2024 год в сторону повышения — до 14−19% вместо первоначальных 8−13%.

В условиях ужесточения денежно-кредитной политики корпоративное кредитование в первом квартале замедлилось более чем в два раза, составив 2,4%, подсчитали в ЦБ. Несмотря на это, уровень кредитования оказался выше ожиданий.

В связи с этим прогноз роста корпоративных кредитов на 2024 год был повышен до 8−13% с предыдущих 6−11%.

Ипотека — камень преткновения

Ипотечное кредитование значительно снизилось, до 2,6%, что обусловлено изменением условий программ господдержки, жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политикой и традиционным снижением активности в начале года. Прогноз на год остается в диапазоне 7−12%.

В то же время, потребительское кредитование продемонстрировало заметное ускорение, достигнув 3,7%, что объясняется высокой потребительской активностью, вызванной ростом доходов населения. Прогноз на 2024 год повышен до 7−12% с предыдущих 3−8%.

За первый квартал банковский сектор заработал около 0,9 триллиона рублей. Этот рост прибыли в основном связан со снижением стоимости риска по корпоративным кредитам и уменьшением операционных расходов. Учитывая рост бизнеса, умеренное снижение маржи и низкие отчисления в резервы, прогноз прибыли на 2024 год был повышен до 3,1−3,6 триллиона рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева