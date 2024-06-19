ЦБ пояснил, откуда у россиян лишние деньги

Это произошло по нескольким причинам:
— рост доходов,
— высокие проценты по вкладам,
— капитализация процентов по вкладам.
С учетом этих факторов, регулятор изменил прогнозы по ставкам на 2024 год в сторону повышения — до 14−19% вместо первоначальных 8−13%.
В условиях ужесточения денежно-кредитной политики корпоративное кредитование в первом квартале замедлилось более чем в два раза, составив 2,4%, подсчитали в ЦБ. Несмотря на это, уровень кредитования оказался выше ожиданий.
В связи с этим прогноз роста корпоративных кредитов на 2024 год был повышен до 8−13% с предыдущих 6−11%.
Ипотека — камень преткновения
Ипотечное кредитование значительно снизилось, до 2,6%, что обусловлено изменением условий программ господдержки, жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политикой и традиционным снижением активности в начале года. Прогноз на год остается в диапазоне 7−12%.
В то же время, потребительское кредитование продемонстрировало заметное ускорение, достигнув 3,7%, что объясняется высокой потребительской активностью, вызванной ростом доходов населения. Прогноз на 2024 год повышен до 7−12% с предыдущих 3−8%.
За первый квартал банковский сектор заработал около 0,9 триллиона рублей. Этот рост прибыли в основном связан со снижением стоимости риска по корпоративным кредитам и уменьшением операционных расходов. Учитывая рост бизнеса, умеренное снижение маржи и низкие отчисления в резервы, прогноз прибыли на 2024 год был повышен до 3,1−3,6 триллиона рублей.
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Виктория Воропаева