Бизнес нацеливают на ТЭС. Часть платы за мощность могут выделить в отдельный сбор

Минэкономики, Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и «Совет рынка» (регулятор энергорынков) проработают вопрос «выделения части надбавок к цене на мощность на оптовом энергорынке в отдельный парафискальный сбор». Такое поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 22 мая под руководством вице-премьера Александра Новака («Ъ» видел протокол от 4 июня). Срок исполнения — 5 августа. В ФАС только сказали, что проработают поручение. В Минэкономики и Минэнерго комментариев не предоставили.
Промышленность через надбавки к цене на мощность оплачивает строительство ТЭС, ВИЭ, АЭС, ГЭС, модернизацию ТЭС, а также субсидирует тарифы в разных регионах. Объем надбавок в 2022 году, по оценкам «Ъ», превысил 577 млрд руб.
В «Совете рынка» сказали «Ъ», что инициатива предполагает исключение из цены на мощность части существующих надбавок и перевод их в отдельный обязательный платеж. Взимание такого сбора потребует принятия поправок на уровне федерального законодательства, следует из ответа регулятора. В ассоциации пояснили, что необходимо обсудить инициативу с заинтересованными сторонами и определиться с концепцией: какие надбавки могут быть выведены в такой платеж, кто будет его плательщиками, кто получателями, что должно составить базу сбора и каков может быть порядок его администрирования и так далее. Пока преждевременно делать выводы о целесообразности механизма, сказали там.
Тему надбавок к цене на мощность и налоговых сборов на заседании поднял глава Минэкономики Максим Решетников, но он ничего не говорил про «парафискальный сбор», рассказывают собеседники «Ъ».
Часть из них отмечают, что в процессе дискуссии звучало предложение о введении акциза на электроэнергию для промышленных ферм по добыче криптовалюты. Однако формулировка, вышедшая в протоколе, имеет более широкое толкование, поэтому все будет зависеть от исполнения, замечают источники «Ъ».
По словам собеседников «Ъ», тема выделения надбавок в отдельный сбор давно обсуждалась в Минэнерго и в «Совете рынка» в качестве возможной защиты от межтерриториального перекрестного субсидирования. С учетом увеличения налоговой нагрузки на промышленность актуальность вопроса выросла, говорит один из источников «Ъ».
Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим опасается, что при введении парафискального сбора могут возникнуть предпосылки для дискриминации части потребителей «в результате отраслевого лоббирования и социально-политического популизма». Он полагает, что механизм, с одной стороны, может повысить прозрачность администрирования существующих надбавок, но с другой стороны, есть риск ограничения развития отдельных видов экономической деятельности.
«Новое название для старой системной болезни нерыночных надбавок не делает ее более привлекательной или менее вредной. Острую рыночную недостаточность необходимо лечить или сокращать, не превращая энергорынок в придаток фискальной системы», — заявили в «Сообществе потребителей энергии».
Источники «Ъ» добавляют, что Максим Решетников на совещании упомянул и тему учета налоговых отчислений в CAPEX энергетических строек.
Судя по протоколу, в предельный CAPEX на конкурс по строительству новых ТЭС включаются затраты на уплату налога на прибыль и имущество в натуральном выражении. Предельный CAPEX для конкурса на строительство ТЭС в Сибири — 591 тыс. руб. за 1 кВт, ТЭС на юге — 299 тыс. руб. Запуск станций — 1 июля 2029 года. Господин Решетников, по словам источников «Ъ», предупредил, что надо придумать более гибкий инструмент учета налогов. В конце мая стало известно о предложении Минфина повысить для бизнеса налог на прибыль с 20% до 25%. Согласно протоколу, Минэкономики поручили предоставить предложения «по снижению налоговой нагрузки» для генерирующих компаний, а Минэнерго — разработать методику расчета CAPEX для конкурсов.