Бизнес нацеливают на ТЭС. Часть платы за мощность могут выделить в отдельный сбор

В «Совете рынка» сказали «Ъ», что инициатива предполагает исключение из цены на мощность части существующих надбавок и перевод их в отдельный обязательный платеж. Взимание такого сбора потребует принятия поправок на уровне федерального законодательства, следует из ответа регулятора. В ассоциации пояснили, что необходимо обсудить инициативу с заинтересованными сторонами и определиться с концепцией: какие надбавки могут быть выведены в такой платеж, кто будет его плательщиками, кто получателями, что должно составить базу сбора и каков может быть порядок его администрирования и так далее. Пока преждевременно делать выводы о целесообразности механизма, сказали там.