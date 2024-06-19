Бензин в РФ за неделю подорожал в среднем на 8 копеек

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 10 по 17 июня 2024 года выросли на 8 копеек — до 55,58 рубля за 1 л, говорится в материалах Росстата.
По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 поднялись на 9 копеек и составили 51,33 рубля за 1 л. Средние цены на бензин марки Аи-95 выросли на 8 копеек, до 56,19 рубля за 1 л, стоимость Аи-98 увеличилась на 10 копеек и составила 70,23 рубля за 1 л.
Средняя цена на дизельное топливо возросла на 5 копеек, до 65,56 рубля.
По данным Росстата, с 11 по 17 июня рост цен на автомобильный бензин зафиксирован в 67 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Коми (+1,4%). Снижение цен на автомобильный бензин зафиксировано в пяти субъектах, более всего — в Республике Бурятия (-0,3%) и Саратовской области (-0,2%).
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный поднялись на 0,2%.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 49,79 до 53,08 рубля, марки Аи-95 — от 55,09 до 60,36 рубля, марки Аи-98 и выше — от 69,29 до 73,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 50,8 до 53,29 рубля, марки Аи-95 — от 54,8 до 58,87 рубля, марки Аи-98 и выше — от 69,6 до 73,04 рубля за 1 л.