Бензин в РФ за неделю подорожал в среднем на 8 копеек

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 49,79 до 53,08 рубля, марки Аи-95 — от 55,09 до 60,36 рубля, марки Аи-98 и выше — от 69,29 до 73,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 50,8 до 53,29 рубля, марки Аи-95 — от 54,8 до 58,87 рубля, марки Аи-98 и выше — от 69,6 до 73,04 рубля за 1 л.