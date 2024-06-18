В России подорожал кофе, но спрос на него не падает

Сильнее всего выросли цены на американо (+12%). Спрос упал, но незначительно (-4%). На втором и третьем месте среди подорожавших напитков — капучино и латте (+8%), при этом капучино стали покупать на 1% чаще, а латте — на целых 11%.
Средняя цена американо возросла со 180 до 201 рубля. Стоимость капучино выросла с 227 до 246 рублей. Средняя цена латте составляет 251 рубль против 233 рублей в прошлом году. Эспрессо выросло в цене со 195 до 197 рублей.
«Подорожали все основные напитки на основе кофе. Это можно объяснить неурожаем различных кофейных зерен разных сортов, а также сложностями с логистикой. При этом сильнее всего подорожал американо, в котором выше процент содержания чистого кофе. При этом спрос вырос на все напитки, за исключением американо. Несмотря на подорожание россияне любят кофе и покупают его даже с учетом подорожавших цен», — прокомментировала Дарья Жигалина, аналитик Контур. Маркета.