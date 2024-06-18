В России подорожал кофе, но спрос на него не падает

«Подорожали все основные напитки на основе кофе. Это можно объяснить неурожаем различных кофейных зерен разных сортов, а также сложностями с логистикой. При этом сильнее всего подорожал американо, в котором выше процент содержания чистого кофе. При этом спрос вырос на все напитки, за исключением американо. Несмотря на подорожание россияне любят кофе и покупают его даже с учетом подорожавших цен», — прокомментировала Дарья Жигалина, аналитик Контур. Маркета.